La couverture ambulancière inquiète en Beauce et dans Bellechasse

La couverture ambulancière inquiète dans la région de La Guadeloupe en Beauce et de Sainte-Claire dans Bellechasse. Les horaires de faction, sur appel, ont été critiqués à plusieurs reprises par les syndicats de la province et seraient en cause.

Les ambulanciers de La Guadeloupe sont passés d’un horaire de faction où ils doivent être disponibles 24 heures sur 24 à un horaire à l'heure, mais de jour seulement. À partir de 18 h 30, l'ambulance est garée dans le garage du point de service et personne n’est en poste la nuit.

Christian Duperron est le président des Travailleurs ambulanciers syndiqués de Beauce (TASBI)

Une situation ironique pour le président des Travailleurs ambulanciers syndiqués de la Beauce Christian Duperron. On a déjà le véhicule qui est disponible, on doit simplement mettre deux ambulanciers [à l'intérieur] et on les a, on a l'effectif nécessaire pour combler cette demande-là.

« Pour nous cette situation est à risque pour la population. » — Une citation de Chrisitan Duperron, président des Travailleurs ambulanciers syndiqués de Beauce (TASBI)

Un appel d’urgence la nuit dans le territoire d’environ 10 000 résidents enclenche un déploiement des ambulanciers des secteurs voisins, soit Lambton, Saint-Georges ou Thetford Mines.

Selon Christian Duperron, président des Travailleurs ambulanciers syndiqués de Beauce (TASBI), c'est 10% des chances de survie qui sont perdues lorsqu'il y a un arrêt cardio-respiratoire pour chaque minute d'attente.

Ça n'a plus de bon sens, avant c'était quatre à cinq minutes [d'attente], maintenant, on parle de délais avoisinants les 30 minutes.

Vanessa Roy, mairesse de La Guadeloupe, souhaite elle aussi avoir des ambulanciers en poste la nuit sur des horaires réguliers à l'heure. Il y a des inquiétudes au niveau de la population , lance-t-elle s'inquiétant pour les municipalités voisines touchées par cette situation.

Vanessa Roy est mairesse de La Guadeloupe depuis 2021.

En leur absence, les premiers répondants vont être sollicités plus souvent selon elle. Donc le fardeau financier est transféré dans la cour des municipalités. On a un questionnement à savoir est-ce qu'on va avoir les sous qui vont suivre?

Inquiétudes à Sainte-Claire et dans L'Islet

À Sainte-Claire, on retrouve l’équipe d'ambulanciers avec un horaire de faction la plus sollicitée au Québec. En 2020-2021, le temps passé sur des appels d'urgence représentait en moyenne plus de 31 heures par semaine pour les ambulanciers.

Guylaine Aubin, mairesse de Sainte-Claire dans Bellechasse

Pour la mairesse de Sainte-Claire, Guylaine Aubin, c'est une situation déplorable puisque le temps de réponse est différent avec les horaires de faction lorsque les ambulanciers sont sur appel. Il faut calculer six à sept minutes pour ceux qui sont à domicile ou ailleurs pour pouvoir se rendre à l'ambulance, donc c'est déjà quelques minutes de trop pour certaines situations , note-t-elle, ajoutant que l'hôpital le plus près est à 30-40 minutes, soit l'Hôtel-Dieu de Lévis.

La MRC de L'Islet est aussi très critique de la couverture ambulancière sur son territoire. Dans le nord de leur territoire, les horaires de faction sont problématiques et aucune amélioration n'a été constatée. La MRC se questionne sur les délais d'intervention du côté des ambulanciers de Saint-Pamphile qui doivent couvrir un plus grand territoire.

Les horaires de faction en cause

Les horaires de faction n'ont pas la cote au Québec. Avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on voit partout dans la province, les gens sont beaucoup moins attirés d'être sur ces horaires-là , explique Christian Duperron.

« Les horaires de faction font fuir les ambulanciers. La relève ne veut rien savoir d'un horaire aussi contraignant. » — Une citation de Chrisitan Duperron, président des Travailleurs ambulanciers syndiqués de Beauce (TASBI)

Un sondage interne du syndicat TASBI révèle que plus de 36 % des 250 membres songent à quitter leur emploi.

Marie-Michel Moisan

Marie-Michel Moisan est heureuse de ne plus travailler sur appel. Tu veux des enfants, c'est sûr pour la vie familiale, c'est difficile avec les horaires de faction quand tu es parti 24 h heures.

Le CISSS et le député réagissent

Le CISSS de Chaudière-Appalaches se dit bien au fait de la situation. Pour Richard Ouellet, conseiller-cadre en sécurité civile et services préhospitaliers, des choix difficiles ont dû être faits à la suite de l'annonce de Québec d'investir 26 millions de dollars pour convertir les horaires de faction en horaire à l’heure dans plusieurs régions du Québec.

On ne pouvait pas transformer l'ensemble des horaires de faction en horaire à l'heure dans Chaudière-Appalaches, mais on n'est pas fermé à l'idée de retransformer certains horaires, on va s'ajuster au niveau des statistiques.

Le CISSS de Chaudière-Appalaches s'engage à faire une évaluation tous les trois mois avec le ministère de la Santé et des Services sociaux dans la première année lorsque des horaires sont changés.

Le point de service ambulancier de Sainte-Claire dans Bellechasse.