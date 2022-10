La Voie Maltée ferme l’un de ses restaurants de Québec

Une quarantaine d’employés perdent leur emploi. Certains d’entre eux pourraient toutefois être transférés à l’autre succursale de la Voie Maltée dans la Capitale, située sur le boulevard Pierre-Bertrand. À cet endroit, le bail a été renouvelé pour cinq ans. L’entreprise vient d’investir 200 000 $ pour l’acquisition de nouveaux équipements et l’intégration de nouveaux éléments au menu.

La décision de fermer le restaurant de Place de la Cité est justifiée par un ensemble de facteurs, la plupart liés à la pandémie.

C’est la plus grosse Voie Maltée. On était adjacents aux centres d’achats, donc les tours à bureaux, mais à la base, le dénominateur commun est la grande surface qui alourdit ma structure. Plus d’employés sur le plancher et l’achalandage qui baisse. C’est un ensemble de changements de comportements post-pandémiques qui font en sorte qu’on a été dans l’obligation d’annoncer hier (mardi) la fermeture du restaurant , a confirmé le président-directeur général, Daniel Giguère.

Le patron confie qu’il ne s’attendait pas à un tel dénouement et que l’annonce de la fermeture aux employés a été très difficile au plan humain.

Hier, ça pleurait. Humainement, ce n’était pas évident. Ça a été une journée très émouvante , a-t-il relaté, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Selon Daniel Giguère, cette décision crève-cœur sera bénéfique à long terme.

On était beaucoup trop grands. On a 10 000 pieds carrés avec les mêmes taxes foncières et un achalandage qui est moindre […]. On est émotifs, mais le but est de mettre de l’amour dans les autres Voie Maltée et de s’assurer qu’on reste sur le droit chemin , a-t-il enchaîné.

À Saguenay, l’entreprise a le vent dans les voiles. De nouveaux équipements ont été acquis, des partenariats durables avec des organismes et fondations ont été consolidés et des projets sont dans les cartons de la direction.

Daniel Giguère croit que la restauration a encore sa place au sein de l’entreprise et entend miser sur la recherche et le développement pour continuer d’améliorer l’expérience client.