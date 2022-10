L’Assemblée des chefs du Manitoba s’apprête à élire son grand chef

Mardi, les candidats se sont exprimés sur les questions prioritaires de leurs campagnes, notamment celles concernant la surpopulation et les sans-abri, le suicide, le racisme systémique et les obligations découlant des traités.

D’autres questions ont été aussi abordées par ces candidats, comme les femmes et les hommes autochtones disparus et assassinés, la réforme de la police, la criminalité et le trafic d'alcool ainsi que la question des soins de santé et de la guérison dirigés par les Premières Nations.

Une élection partielle a été organisée pour remplacer Arlen Dumas, qui a été déchu de son titre cette année à la suite d'allégations d'agression et de harcèlement sexuels.

Scott Harper, le grand chef d'Anishininew Okimawin (conseil tribal de la communauté Island Lake), votera au nom des quatre communautés qu'il représente.

Le grand chef d'Anishininew Okimawin, Scott Harper, affirme que chaque Première Nation du Manitoba a des besoins très particuliers. Photo : Radio-Canada / Erin Brohman

« Nous avons des besoins très spécifiques qui peuvent différer de ceux des communautés du sud, surtout si l'on vit dans les communautés isolées. Le transport, la nourriture et surtout le coût élevé. » — Une citation de Scott Harper, grand chef d'Anishininew Okimawin

M. Harper ajoute qu'il cherche un grand chef qui travaillerait en collaboration avec toutes les communautés.

Nos besoins sont vraiment différents, alors il faut un grand chef ou un leader qui reconnaisse les différences entre les communautés et qui sache comment les soutenir , précise-t-il.

L' ACM représente 62 des 63 Premières Nations de la province et défend les intérêts de plus de 151 000 personnes.

Les candidats en lice : Eugene Eastman, ancien chef de la Première Nation O-Chi-Chak-Ko-Sipi

George Kemp, ancien chef de la communauté Berens River

Jennifer Flett, ancienne conseillère de bande et vice-chef de la Nation crie d'Opaskwayak

Cathy Merrick, conseillère et ancienne cheffe de la communauté Pimicikamak

Cora Morgan, défenseure des familles des Premières Nations au sein de l' ACM

Sheila North, ancienne grande cheffe de Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO)

Darrell Shorting, conseiller de bande de la Première Nation de Little Saskatchewan

Le décompte et l'annonce de la personne élue auront lieu peu après le vote mercredi.

Quatre des sept candidats au poste de grand chef sont des femmes. La personne élue aura un mandat de trois ans.

Avec les informations d’Erin Brohman