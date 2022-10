Seulement un urgentologue et deux infirmières pour une nuit à l’hôpital de Fredericton

Le Dr Yogi Sehgal affirme qu’il leur a dit qu’il était probablement préférable pour eux de conduire pendant une heure pour aller à un autre hôpital si ce dernier pouvait les aider le soir même.

Le Réseau de santé Horizon a annoncé samedi que l’hôpital Dr Everett Chalmers allait fonctionner à une capacité réduite de 19 h 30 jusqu’à 7 h 30 le lendemain, en raison d’une pénurie imprévue de personnel . Horizon a précisé que le service des urgences resterait ouvert pour les urgences médicales .

Selon le Dr Sehgal, seulement deux infirmières étaient en poste samedi soir alors qu’il doit y en avoir normalement au moins cinq. Le service des urgences, dit-il, connaît constamment une pénurie de personnel.

Nous avons littéralement eu, je crois, une personne à l’horaire pour la nuit à un moment donné et une autre nouvellement diplômée , affirme le Dr Sehgal.

Le Dr Yogi Sehgal explique que la soirée était difficile au service des urgences en raison d'un manque d'effectifs (archives). Photo : Radio-Canada

Il était difficile pour lui de prévenir les patients de la longueur de l’attente. Certains patients, précise-t-il, ressentaient une douleur à l'abdomen, ce qui était peut-être une appendicite. D’autres souffraient potentiellement de fractures.

Horizon a donné les exemples suivants d’urgences médicales pour lesquelles il convient d’appeler le 911 ou de se rendre à un service des urgences : malaise ou sensation d’oppression dans la poitrine, essoufflement inhabituel, douleur abdominale, maux de tête ou étourdissements prolongés et persistants, blessure qui peut nécessiter des points de suture ou comprendre une fracture, diarrhée ou vomissements prolongés chez un enfant, fièvre de 38 degrés Celsius ou plus chez un bébé de moins de six mois.

Le Dr Sehgal dit croire qu’aucun patient n’a été refoulé au service des urgences.

Dur pour le moral

Selon le Dr Sehgal, le pire pour les professionnels de la santé n’est pas la pénurie de personnel ni le risque accru de commettre des erreurs médicales ni d’être insuffisamment rémunéré ou surchargé de travail, c’est le fait que des gens qui souffrent doivent attendre ou aller ailleurs pour être soignés.

Il affirme que c’est une blessure morale de savoir que l’on pourrait aider ces patients si on avait les ressources nécessaires.

Le personnel infirmier en poste, lorsqu’on manque d’employés, craint d’avoir des ennuis en cas d’incident même s’il est dans une situation impossible , ajoute le Dr Sehgal. Je crois que de plus en plus d’infirmières ressentent ce stress et cette pression.

La rémunération n’est pas à la hauteur des sacrifices

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé ces derniers mois diverses ententes avec des universités pour augmenter le nombre de places en sciences infirmières et en médecine.

Selon le Dr Sehgal, des infirmières démissionnent parce qu’elles sont insuffisamment rémunérées ou surchargées de travail, ce qui fait augmenter le stress chez celles qui restent en poste au point d’en pousser d’autres à démissionner aussi.

Il est possible de lutter contre ce cercle vicieux par divers moyens, dit-il, par exemple en améliorant la rémunération des infirmières. Celles qui sont formées pour travailler dans le service surchargé des urgences sont payées exactement comme les autres. Il n'y a donc pas de mesures incitatives pour les encourager à travailler dans ce service particulièrement stressant et exigeant.

Cela semble contre-intuitif, mais c’est ainsi que le système fonctionne , affirme Yogi Sehgal.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick indique dans son plan intitulé « Stabilisation des soins de santé : Un appel à l’action urgent » que plus de 32 % des infirmières immatriculées ont plus de 55 ans et que 7 % ont plus de 65 ans (archives). Photo : Getty Images

Le gouvernement a aussi annoncé en janvier un programme de primes, d’augmentations de salaire et de remboursement de certaines dépenses pour les infirmières qui acceptaient d’être déployées dans les unités de soins intensifs et les services des urgences au Nouveau-Brunswick.

Le Dr Sehgal ajoute que les professionnels de la santé sont couramment appelés au travail durant leurs congés et que la seule raison pour laquelle une pénurie comme celle de samedi ne survient pas plus souvent, c’est parce qu’ils acceptent de travailler.

C’est une bataille continue , conclut-il. Les deux dernières années ont empiré pour les médecins. Mais chez les infirmières, vous savez, elles emploient le mot insoutenable.