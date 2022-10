La police aurait démantelé le convoi des camionneurs avec ou sans mesures d’urgence

L'opération, qui s'est mise en branle le 18 février, découlait d'un plan élaboré le 13 février par la cellule de planification intégrée, qui regroupait notamment des représentants de la GRC et de la PPO , a expliqué l'inspecteur du SPO Robert Bernier, qui a agi comme commandant d'événement pendant une partie de la crise.

Or, ledit plan n'a jamais été approuvé par l'ex-chef Sloly, qui a quitté son poste le 15 février; c'est plutôt son successeur par intérim, Steven (Steve) Bell qui l'a avalisé dans les heures qui ont suivi, ce qui a permis de mobiliser les centaines d'agents nécessaires à la mise en œuvre de l'opération.

Dans son témoignage, M. Bernier a expliqué qu'il ne savait pas, le 13 février, que le gouvernement fédéral allait déclarer l'état d'urgence lendemain. Il a aussi confirmé qu'il aurait mené l'opération policière dans tous les cas, jugeant que le SPO disposait déjà de pouvoirs suffisants pour ce faire en vertu des lois et règlements en vigueur.

« Grâce à la cellule de planification intégrée et aux conseils que je recevais [...], j'étais convaincu que nous avions l'autorité nécessaire pour agir si les négociations prévues dans notre plan ne débouchaient pas sur un retour à la normale. » — Une citation de Robert Bernier, inspecteur au Service de police d'Ottawa

M. Bernier admet que la création d'une zone d'exclusion découlant de la Loi sur les mesures d'urgence a facilité le travail du SPO. Il a abondé dans le même sens lorsqu'interrogé sur le pouvoir de contraindre des entreprises de remorquage à déplacer des camions du centre-ville. Il s'est dit d'accord avec l'affirmation que ce pouvoir fédéral exceptionnel était utile , voir bénéfique , mais pas strictement nécessaire .

Dans ce contexte, l'inspecteur estime qu'il est difficile pour [lui] de dire ce qui se serait passé si le gouvernement avait agi autrement. Je ne sais pas quels types de complications j'aurais pu avoir.

L'opération, cela dit, n'a pu se déployer qu'après le départ du chef Sloly, a indiqué M. Bernier, accusant son ancien patron de s'être ingéré de manière inappropriée dans son rôle de commandant d'événement, ce qui a généré une certaine frustration chez lui et aussi du côté de la PPO .

Les autorités policières ont commencé à déloger les manifestants le vendredi 18 février, au lendemain d'une importante tempête de neige. Quarante-huit heures plus tard, le centre-ville d'Ottawa était libéré du convoi des camionneurs. (Archives) Photo : Evan Mitsui / CBC

Le démantèlement en soi fut un exercice difficile, a poursuivi M. Berner. La police avait adopté une approche lente, méthodique et légale pour déloger les manifestants, car elle ne voulait pas forcer une confrontation , mais au fur et à mesure qu'elle avançait, les protestataires devenaient plus agressifs , a-t-il relaté.

Le gouvernement Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février 2022 pour mettre fin à un rassemblement réunissant des camionneurs et d’autres manifestants opposés aux mesures sanitaires liées à la COVID-19, qui ont paralysé le centre-ville d’Ottawa du samedi 29 janvier au dimanche 20 février. Cette loi – adoptée en 1988 pour succéder à la Loi sur les mesures de guerre – prévoit notamment qu’une enquête publique doit a fortiori se pencher sur les circonstances ayant mené les autorités à prendre une telle décision.

Le SPO n'aurait pas pu faire mieux, croit Peter Sloly

Le superviseur de l'inspecteur Bernier, le surintendant Robert Drummond, a pris la relève à la barre des témoins mercredi après-midi.

Il a corroboré l'affirmation de Bernier selon laquelle Peter Sloly avait agi en dehors de la chaîne de commandement régulière et qu'il était inhabituel pour un chef de police de s'impliquer aussi directement dans les opérations.

La comparution de Sloly, très attendue, aura lieu vendredi.

Selon le résumé d’une entrevue qu'il a accordée à la commission et qui a été déposé en preuve, mercredi, l’ex-chef du SPO ne croit pas que ses policiers auraient pu faire quelque chose de différent, compte tenu de la crise de sécurité nationale sans précédent à laquelle le SPO était confronté .

Il affirme également ne jamais avoir été informé par le gouvernement fédéral de son intention d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence, encore moins consulté à cet effet. Le chef Sloly a démissionné de son poste le 15 février, un jour après le recours à la Loi sur les mesures d'urgence.

Au total, 66 personnes auront comparu devant le juge Paul Rouleau, dont Justin Trudeau et sept ministres et des organisateurs du convoi. Le premier ministre ontarien, Doug Ford, et l’ex-solliciteure générale de la province, Sylvia Jones, ont également reçu une citation à comparaître, qu’ils contestent.