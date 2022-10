Les immigrants représentent près du quart de la population canadienne

Les immigrants reçus et les résidents permanents représentaient 23,0 % de la population en 2021, soit la plus forte proportion observée dans l’histoire du pays, dit Statistique Canada.

Dans ces nouvelles données tirées du plus récent recensement, l'agence fédérale précise que le Canada est également le pays ayant la proportion la plus importante d'immigrants au sein du G7.

En 2021, le Canada a aussi dépassé son précédent pic de population immigrante, qui remontait à exactement un siècle, en 1921, avec 22,3 % d'immigrants.

Et toujours selon Statistique Canada, de 2016 à 2021, les immigrants ont représenté 80 % de la croissance de la population active, avec 1,3 million de nouveaux arrivants qui se sont établis ici de façon permanente. Cette augmentation est importante, souligne-t-on, pour notamment pourvoir les nombreux postes vacants d'un océan à l'autre.

Puisqu'à la fin de l'an dernier, le nombre d'emplois à pourvoir était 80 % plus élevé qu'avant la pandémie, et que la population active continue de vieillir, cette augmentation du nombre d'immigrants pourrait contribuer à la bonne marche de l'économie d'ici, souligne la note d'information publiée mercredi.

Presque tous les immigrants peuvent parler français ou anglais

Si plus des deux tiers des nouveaux arrivants n'ont ni le français ni l'anglais comme langue maternelle, presque la totalité d'entre eux (92,7 %) disent pouvoir tenir une conversation dans l'une ou l'autre des deux langues officielles.

De fait, parmi les immigrants qui disent avoir une langue non officielle comme langue maternelle, près des deux tiers parlent néanmoins régulièrement la langue de Molière ou celle de Shakespeare à la maison.

Dans ce domaine, c'est l'anglais qui est le plus souvent parlé, que ce soit seul ou avec une autre langue que le français, indique Statistique Canada.

Au Québec, le français était, pendant la période de référence, la seule langue officielle parlée par plus de la moitié (54,5 %) des immigrants, alors qu'environ 15 % des nouveaux arrivants parlaient plutôt français et anglais.

Le quart (25,5 %) des immigrants arrivés au Québec ne parlaient que l'anglais entre 2016 et 2021, précise la note d'information. Et seulement 5 % des nouveaux venus ne pouvaient s'exprimer dans aucune des deux langues officielles.

À l'extérieur du Québec, cependant, la langue de Shakespeare est la seule langue officielle parlée par environ 9 immigrants sur 10, alors que ceux qui ne parlaient que le français, comme langue officielle, ne représentaient que 2,1 % des nouveaux arrivants.

Au total, les immigrants récents ont mentionné parler un total de 450 langues. Parmi les langues non officielles les plus souvent parlées par les nouveaux venus, on compte l'arabe, le tagalog, le mandarin et le pendjabi.

Des immigrants économiques et largement originaires d'Asie

Statistique Canada indique également que plus de la moitié des immigrants récents vivant au pays ont été sélectionnés en vertu de la catégorie économique, soit près de 750 000 personnes, dont le tiers a été sélectionné dans le cadre du programme fédéral de travailleurs qualifiés, et un autre tiers selon les critères des provinces.

Au Québec, qui dispose de ses propres critères en matière d'immigration, 46,4 % des immigrants reçus entre 2016 et 2021 avaient été admis en vertu d'un programme de travailleurs qualifiés.

Et toujours depuis 2016, un peu plus du tiers (36 %) des immigrants récents établis au pays sont arrivés en vertu d'un permis de travail, d'études ou en tant que demandeurs d'asile.

Quant à l'origine de ces nouveaux Canadiens, elle a changé avec les années. Si l'on compte de moins en moins d'immigrants européens, ceux qui proviennent du Moyen-Orient ou d'ailleurs en Asie sont toujours plus nombreux. En fait, 62 % des immigrants récents, de 2016 à 2021, étaient originaires de cette région du monde.

De façon encore plus spécifique, près d'un immigrant récent sur cinq (18,6 %) est né en Inde.

Quant aux immigrants européens, s'ils représentaient 61,6 % des nouveaux arrivants en 1971, cette proportion est tombée à 10,1 % en 2021.

Près d'un quart de million de réfugiés ont obtenu leur résidence permanente, entre 2016 et 2021. Photo : Radio-Canada / Archive

Un quart de million de réfugiés devenus résidents permanents

Le recensement tenu l'an dernier, près d'un quart de million (218 430) de nouveaux réfugiés ont été admis comme résidents permanents entre 2016 et 2021, et se trouvaient toujours au pays au moment où Statistique Canada a pris son instantané de la population canadienne.

De ce nombre, on compte 61 000 réfugiés originaires de Syrie, qui ont fui la guerre civile qui déchire toujours ce pays du Moyen-Orient.

D'ailleurs, la provenance des réfugiés a changé avec les années, y compris, tristement, en raison de l'origine des conflits qui ensanglantent certaines régions du globe.

De 1980 à 1990, par exemple, la plupart des réfugiés provenaient du Vietnam, de la Pologne et du Salvador; lors de la décennie suivante, le Sri Lanka, la Bosnie-Herzégovine et l'Iran représentaient la plus grande part des réfugiés admis au Canada, indique l'agence fédérale.

De 2001 à 2010, les principaux pays d'origine des réfugiés étaient la Colombie, l'Afghanistan et l'Irak, ces deux derniers pays ayant été ravagés par des guerres.

En ce qui concerne les réfugiés syriens, le gouvernement fédéral s'était engagé, en 2015, à en recevoir plusieurs dizaines de milliers; 27 000 d'entre eux étaient déjà arrivés au pays au cours des cinq années précédentes, lors du recensement de 2016.

De 2016 à 2021, 60 795 réfugiés syriens supplémentaires ont été admis au pays et y vivent, ce qui représente un peu plus du quart (27,8 %) des nouveaux réfugiés au pays.

Parmi les autres pays d'origine des réfugiés, on compte l'Irak, l'Érythrée, l'Afghanistan et le Pakistan.

Enfin, près de 85 000 immigrants ayant présenté une demande d'asile ont obtenu leur résidence permanente, entre les années 2016 et 2021.

Des immigrants largement urbains

Les nouvelles données tirées du recensement indiquent par ailleurs que la quasi-totalité des immigrants récents vivaient dans l'une ou l'autre des 41 plus grandes villes du pays, soit des municipalités comptant plus de 100 000 habitants.

Et ce sont, sans surprise, les trois métropoles qui attirent le plus de nouveaux arrivants; Toronto (29,5 %), Montréal (12,2 %) et Vancouver (11,7 %) ont, à elles seules, accueilli plus de la moitié des immigrants (53,4 %).

Cette proportion est toutefois en baisse d'environ trois points de pourcentage depuis 2016, avec une diminution particulièrement marquée à Montréal.

Malgré ce recul, un peu plus de 92 % des immigrants vivaient dans de grandes villes, l'an dernier, comparativement à seulement les deux tiers des personnes nées au Canada.

Cette préférence pour les grands centres fait en sorte que les immigrants représentent une grande proportion de la population de ces villes; le taux flirte avec les 50 % dans la grande région de Toronto, tandis qu'il oscille autour du tiers à Calgary, et frôle le quart à Montréal et Winnipeg.