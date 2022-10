Une importante hausse de taxes à prévoir à Saguenay en 2023

Le conseiller municipal et président du comité des finances de la Ville, Michel Potvin, a confirmé qu’une augmentation est inévitable. Le budget est en cours d’élaboration et en raison de l’explosion de certains coûts, une partie de la facture doit inévitablement être refilée aux citoyens.

Si le chiffre de 10 % a été avancé, Michel Potvin affirme que certains compromis ont été faits et que la hausse pourrait plutôt se situer entre 4 % et 6 %.

10 %, c’est une hausse qui serait nécessaire pour combler le manque à gagner, mais on a fait de l’élagage. On a enlevé des affaires et on va proposer des choses qui sont acceptables. Oui, on va se retrouver avec un taux de taxes qui va être assez élevé, mais acceptable , a déclaré le grand argentier de Saguenay, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Pour expliquer la hausse à venir, Michel Potvin rappelle l’augmentation de six millions des coûts de déneigement. Pour économiser, Saguenay a d’ailleurs choisi d’accroître les travaux réalisés à l’interne par le service des travaux publics. Cette décision a été motivée par l’explosion du coût des soumissions déposées par des entreprises privées. Dans certains cas, l’augmentation était de 300 %.

La mise en place d’une réserve de 3 millions de dollars et la hausse des coûts du carburant nécessaire au fonctionnement des autobus de la Société de transport du Saguenay (STS) sont d’autres facteurs qui expliquent le manque à gagner dans les coffres municipaux. Le budget de fonctionnement de la STS est aussi en cours de révision.

Un projet en lien avec l’itinérance, réalisé en partenariat avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) coûtera près d’un million de dollars à la Ville. De surcroît, les augmentations de la rémunération des employés municipaux, 170 millions de dollars en masse salariale, engendreront des dépenses supplémentaires estimées à près de 6 millions de dollars.

« Il manquait de 22 à 24 millions de dollars. On pouvait tasser des affaires dans le temps, mais on ne peut pas tout tasser […]. Quand tu es rendu avec un écart aussi gros, il faut prendre des décisions plus fortes. Si on ne prend pas les décisions pour 2023, il va falloir les prendre en 2024 ou 2025. » — Une citation de Michel Potvin, président, comité des finances de Saguenay

La décision de geler les taxes foncières en 2022, une promesse électorale de la mairesse Julie Dufour, ne suscite aucun regret chez Michel Potvin.

C’est important de respecter les promesses. On ne pensait jamais que le ciel, ou la neige nous tomberait sur la tête. On s’est reviré de bord, on a pris nos gens et c’est un service que les gens vont apprécier avec le service des travaux publics , a-t-il ajouté.

Avaler la pilule

Michel Potvin convient que pour certains citoyens, la pilule sera difficile à avaler.

C’est pour ça qu’on essaie de baisser le plus possible en ne diminuant pas les services. Il va falloir expliquer. On ne peut pas faire autrement en ce moment sauf si on le fait en trichant, en prenant du court terme et en le mettant à long terme , croit le président du comité des finances, qui rappelle à nouveau que l'étalement des dépenses dans le temps était une pratique courante sous l’ère Jean Tremblay.

Michel Potvin fait écho aux propos souvent formulés par la mairesse Dufour et martèle que le développement économique est la clé pour équilibrer les finances et garnir les coffres de la Ville.

Toute la campagne de Mme Dufour était axée sur l’économie. On a commencé par libérer un petit 5 millions de dollars. On a reçu 50 millions du gouvernement et c’est devenu 117 millions de dollars [pour la zone industrialo-portuaire]. Ça prend vraiment de l’industrie, le primaire, pour amener des gens , soulève le conseiller, qui souhaite rendre la Ville plus attrayante et compétitive.

Michel Potvin ne croit pas qu’un coup de théâtre comme celui de 2019, alors qu’une majorité de conseillers avait rejeté le budget, se reproduira lors du dépôt du document le 13 décembre.

Je connais très bien les conseillers et ils savent que je dis toujours la vérité. Je vais leur donner les paramètres. On a fait une séance primaire et on a bien expliqué ces paramètres , assure Michel Potvin. Une réunion préparatoire aura d'ailleurs lieu mercredi après-midi.

Marc Bouchard réagit

Le conseiller désigné de l’Équipe du renouveau démocratique (ERD), Marc Bouchard, demande à la mairesse de faire part de sa vision pour les années à venir afin d’éviter de prendre les payeurs de taxes à la gorge .

Comme membre de la commission des finances, Marc Bouchard travaille à la préparation du prochain budget depuis plusieurs semaines.

Il se dit en accord avec certains éléments proposés pour réaliser des économies, mais il s’interroge sur les décisions passées de Julie Dufour et sur ce qu’il qualifie d’absence de vision de sa part.