Un motocycliste meurt dans un accident à Lingwick : le BEI ouvre une enquête

Selon le BEI , un motocycliste de 32 ans a été retrouvé inanimé au sol. Transporté dans un état jugé critique vers un centre hospitalier, son décès a ensuite été constaté.

Le BEI enquête parce que, vers 1 h 30 dans la nuit de mardi à mercredi, des policiers de la SQ ont tenté d'intercepter une motocyclette qui circulait sur la route 108, à Bury, car les feux arrière qui ne fonctionnaient pas. Le conducteur aurait pris la fuite et peu après, sur la route 257, les policiers l'auraient perdu de vue.

La motocyclette trouvée tôt mercredi matin pourrait correspondre à celle de l'intervention survenue quelques heures plus tôt.

En premier lieu, on croyait qu'il y avait eu une collision impliquant un motocycliste et un chevreuil, finalement, le chevreuil ce n'est pas trop clair, mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a eu embardée et des blessures très graves pour le conducteur , relate le porte-parole de la SQ , Louis-Philippe Ruel.

Un motocycliste est mort dans un accident à Lingwick. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Cinq enquêteurs du BEI sont en charge pour faire la lumière sur les circonstances entourant l'événement.

La route 257 est fermée pour le moment entre les routes 108 et 214.