Airbus A220 : Air Canada convertit des options visant 15 avions en commande ferme

L'avion A220-300, qui peut accueillir 137 passagers en classe économique et en classe affaires, a cumulé près de 120 000 heures de vol pour Air Canada.

Air Canada a passé sa première commande d'avions A220 en 2016, alors qu'ils étaient connus sous le nom de CS300 de la gamme CSeries de Bombardier. Le premier appareil A220 est entré en service pour Air Canada en janvier 2020.

Le président et chef de la direction d'Air Canada, Michael Rousseau, affirme que cette nouvelle commande d'avions A220 est un signe évident de la sortie de la pandémie de COVID-19.

À l'heure actuelle, Airbus assure un emploi à plus de 2500 personnes à son siège social et à son usine de production de l'A220. Ce chiffre devrait passer à plus de 3000 personnes bientôt.

Par voie de communiqué, le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, estime que l'annonce d'Air Canada accélère le programme de modernisation du transporteur et va procurer des emplois stables.