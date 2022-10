Captage de carbone : Ottawa pourrait riposter aux mesures incitatives des États-Unis

Le gouvernement fédéral dit explorer des options pour maintenir la compétitivité de l’industrie énergétique au pays face à la mise en place, aux États-Unis, d'une nouvelle politique incitative susceptible de porter un coup dur aux entreprises intervenant dans le captage et le stockage du carbone.

Les États-Unis investissent 369 milliards de dollars américains dans des programmes de sécurité énergétique et de changement climatique au cours de la prochaine décennie, notamment à travers la Loi sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act), qui augmente considérablement les crédits d'impôt pour les installations de capture et de stockage de carbone.

Cette nouvelle approche américaine interpelle Ottawa au point que le ministère des Finances, qui a épluché la législation américaine, a décidé de consulter l'industrie énergétique pour déterminer ce qu’il y a lieu d’entreprendre par rapport à ce sujet, comme l'explique Randy Boissonnault, ministre associé des Finances et ministre du Tourisme.

Randy Boissonnault a souligné en entrevue que le Canada veut s’assurer que ses entreprises restent compétitives et que les investisseurs étrangers qui viennent au pays puissent profiter pleinement des crédits d'impôt .

« Nous voulons certainement une solution qui se fasse avec l'industrie, qui a du sens pour l'industrie, parce que les emplois bien rémunérés à l'avenir peuvent être créés au Canada [...]. » — Une citation de Randy Boissonnault, ministre associé des Finances

La semaine dernière, la ministre des Finances et vice-première ministre Chrystia Freeland a laissé entendre qu'il y aurait une réponse à la loi américaine non seulement dans le prochain énoncé économique de l'automne, mais aussi dans le prochain budget.

Mesures existantes

Le budget du Canada de ce printemps a promis un soutien financier immédiat et à long terme pour le captage et le stockage du carbone, avec un crédit d'impôt qui devrait atteindre 1,5 milliard de dollars par an à partir de 2026.

Le gouvernement fédéral s'engage à couvrir 60 % du coût des équipements utilisés dans les projets de captage direct de l'air, et 50 % pour les autres types de projets de captage et de stockage de carbone.

Le crédit d'impôt couvre également 37,5 % du coût d'autres équipements admissibles utilisés pour le transport et le stockage du CO 2 .

Ces mesures incitatives seront réduites de moitié de 2031 à 2040, afin d'inciter le secteur à ne pas traîner les pieds sur la réduction des émissions.

Changement de la donne

À l'époque, le plan d'Ottawa était comparable à l'incitatif de captage du carbone Q45 aux États-Unis. Toutefois, la loi américaine a changé la donne, et le Canada se trouverait à environ la moitié de ce que le nouveau programme américain offrirait, selon Mark Cameron, vice-président des relations extérieures de l'Alliance nouvelles voies, un groupe représentant 95 % des producteurs des sables bitumineux.

Mark Cameron indique par ailleurs que l'industrie a demandé au gouvernement fédéral d'envisager des ajouts aux programmes existants, en permettant notamment au crédit d'impôt à l'investissement de couvrir les coûts d'exploitation ou en introduisant un crédit d'impôt à la production.

Il dit que l'industrie attend une réponse à ce sujet dans la mise à jour économique de l'automne.

« Si le gouvernement apportait des modifications au crédit d'impôt à l'investissement ou le complétait par des mesures supplémentaires, cela nous rapprocherait beaucoup de la prise de décisions finales d'investissement sur ces projets [de captage et de stockage de CO 2 ]. » — Une citation de Mark Cameron, vice-président des relations extérieures, Alliance nouvelles voies

Mark Cameron souligne que l'industrie a besoin d'être rassurée par rapport à cette demande d'ici le milieu de l'année prochaine.

L'Alberta invitée à dévoiler ses intentions

Le plan de réduction des émissions du gouvernement fédéral exigerait que le secteur pétrolier et gazier réduise ses émissions de 42 % par rapport aux niveaux de 2019, et ce, d'ici la fin de la décennie.

Selon l'industrie, cette exigence est irréaliste. L'Alliance nouvelles voies dit s'être engagée à amener les entreprises participantes à zéro émission nette d'ici 2050.

Ottawa souhaite également que les provinces intensifient leurs propres mesures incitatives pour l'énergie propre. L'Alberta est particulièrement interpellée à cet égard.

« Ce dont nous avons besoin, c'est que [l'Alberta] vienne à la table et soit très claire sur ce qu'elle va mettre sur la table pour son crédit d'utilisation et de stockage du carbone. » — Une citation de Randy Boissonnault, ministre associé des Finances

Radio-Canada a contacté le gouvernement de l'Alberta et attend ses commentaires à ce sujet.

Le secteur pétrolier connaît son année la plus lucrative grâce aux cours élevés du pétrole et du gaz naturel. L'institut de recherche ARC Energy Research Institute prévoit des bénéfices annuels de 147 milliards de dollars après impôts.

Avec les informations d’Elise von Scheel