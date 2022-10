Une maison à la fois, reconstruire le rêve américain à Washington

WASHINGTON - Soir d’octobre. Des candidats au conseil municipal de Washington – dont la course électorale se déroule en même temps que celle de mi-mandat – sont regroupés pour un débat sur l’habitation au Busboy and Poets, un resto-librairie situé dans Mount Vernon Square, un quartier central et effervescent.

Dans cette ville où les habitants paient en moyenne 60 % de plus qu’ailleurs au pays pour y vivre, le sujet est impératif.

La capitale américaine est la quinzième ville au pays où la séparation  (Nouvelle fenêtre) entre les populations blanche et noire est encore visible sur le territoire. Si les quartiers  (Nouvelle fenêtre) les mieux nantis de l’ouest abritent principalement des Blancs, les foyers afro-américains, minoritaires, se regroupent à l’est, dans des secteurs souvent plus défavorisés.

Mais il n’en a pas toujours été exactement ainsi. Jusqu’aux années 1970, la population noire était majoritaire dans la ville surnommée Chocolate City, une appellation popularisée par le groupe funk Parliament. Plusieurs quartiers centraux abritaient une culture afro-américaine bouillonnante, tout en étant à l’avant-garde des mouvements pour les droits civils, comme le rappelle le magazine américain Politico.

En raison de l’embourgeoisement, la population noire de la ville a décliné durant les cinquante dernières années, passant de 71 % en 1971 à 48 % en 2015.

Un débat portant sur l'habitation dans le cadre des élections municipales à Washington a eu lieu le 20 octobre au Busboy and Poets. Photo : Radio-Canada / Lila Dussault

Washington fait aussi partie de la poignée de villes américaines où la croissance économique a résulté en un exode  (Nouvelle fenêtre) sa population défavorisée, selon une étude de l’Université du Minnesota publiée en 2019.

Pendant ce temps, l’écart de richesse entre les Noirs et les Blancs s’est accentué. En 2019, à Washington, le revenu moyen d’un foyer blanc était de 154 000 $, et de 48 000 $ pour un foyer afro-américain.

De quoi rendre l’accès à la propriété un rêve quasi impossible pour une vaste partie de la population.

Renverser la tendance

Ici, c’est une ville de Noirs, mais tout a été orchestré pour chasser la classe ouvrière et les personnes pauvres du district , dénonce le révérend Graylan Hagler, qui anime le débat électoral à Busboy and Poets.

Le révérend Graylan Hagler a coprésidé une récente commission sur l’accès à la propriété pour la population noire de Washington. Photo : Radio-Canada / Lila Dussault

L’homme de 68 ans, que certains décrivent comme la conscience morale de la ville, a coprésidé une récente commission sur l’accès à la propriété pour la population noire de Washington, dont les recommandations  (Nouvelle fenêtre) ont été rendues publiques en octobre.

Les conclusions du rapport sont alarmantes : en 2020, seulement 34 % de la population noire de la ville était propriétaire, contre 49 % des foyers blancs. Une diminution de plus de 10 points en 10 ans.

À la suite du dépôt des recommandations, la ville s’est engagée à augmenter de 20 000 le nombre de propriétaires afro-américains à Washington d’ici 2030. Une cible ambitieuse basée sur une série de mesures, allant des subventions à la construction d’unités abordables.

C’est réalisable, même faisable, mais ça va demander énormément d’efforts et de partenariats , estime Vanessa Perry, professeure de marketing à l’École de gestion de l'Université George-Washington. Celle qui est aussi membre du centre de recherche Urban Institute a analysé la faisabilité économique des recommandations.

Pour le révérend Hagler, rien n’est acquis.

« Je suis un peu cynique, dans le sens où je pense que les politiciens ne rendront pas ça possible si nous – la communauté – on ne se bat pas pour cela. » — Une citation de Révérend Graylan Hagler

Après tout, il s’agit ici de renverser une tendance bien ancrée dans les mœurs.

Une discrimination historique

Le soleil d’automne caresse la façade de brique rouge de cet immeuble de la rue Bryant, dans le quartier historique de Bloomingdale, au centre de la ville.

C’est dans cette résidence que s’est jouée la bataille juridique pour que des familles noires puissent acheter des propriétés où elles le souhaitaient, qui a donné lieu à l’arrêt Hurd c. Hodge de la Cour suprême, en 1948.

L’historienne Mara Cherkasky du projet Mapping Segregation DC devant l'une des maisons où s'est jouée la bataille juridique pour mettre fin aux actes notariés excluant les personnes noires aux États-Unis. Photo : Radio-Canada / Lila Dussault

En 2014, quand l’historienne Mara Cherkasky, 72 ans, a commencé un projet visant à cartographier la ségrégation à Washington  (Nouvelle fenêtre) , elle ne s’attendait pas à ce que l’initiative ait une telle portée. On ne pensait même pas que quelqu’un serait intéressé , se souvient-elle. Pourtant, la résurgence en 2020 du mouvement Black Lives Matter a radicalement changé la donne.

« Après la mort de George Floyd, les visites sur notre site web ont doublé en un mois. C’était frappant! » — Une citation de Mara Cherkasky, historienne au projet Mapping Segregation DC

En sept ans, son équipe et elle ont analysé des milliers d'actes notariés tirés des archives de la ville où des restrictions empêchaient la vente de la propriété à des familles non blanches. On en a trouvé partout en ville , affirme-t-elle, même dans des endroits où on ne l’aurait pas imaginé .

Le but? Empêcher les familles afro-américaines de s’installer dans des secteurs haut de gamme, comme Takoma, Parkview ou Wesley Heights.

Le résultat? La vaste population noire de Washington a été refoulée dans des quartiers plus vieux et souvent surpeuplés, raconte l’historienne.

C’est par dizaines que des familles noires ont été poursuivies en justice en vertu des actes notariés restreints. Et elles ont perdu leur cause, l’une après l’autre, décrit Mme Charkasky en désignant les immeubles où ont eu lieu ces drames. Photo : Radio-Canada / Lila Dussault

La majorité des poursuites judiciaires en vertu des actes notariés restrictifs découverts par Mapping Segregation DC ont eu lieu dans le seul quartier de Bloomingdale. Photo : Radio-Canada / Lila Dussault

Le quartier de Bloomingdale a été à l'avant-plan pour mettre fin aux actes notariés restreignant la vente de propriétés aux personnes noires aux États-Unis. Photo : Radio-Canada / Lila Dussault

Ces pratiques discriminatoires ont perduré de la fin du 19e siècle jusqu'à leur abolition officielle, en 1968 – près de 100 ans plus tard – par le Fair Housing Act.

« Mais même après, les agents immobiliers et les banques se sont assurés que les maisons n’appartiendraient pas à des personnes noires. C’était tout un système. » — Une citation de Mara Cherkasky, historienne au projet Mapping Segregation DC

Un système dont les effets sur l’accès à la propriété pour la population noire ont perduré, traversant les générations.

Écartés du rêve américain

Les familles noires ont, sur plusieurs générations, perdu la possibilité d’accumuler de la richesse qu’elles auraient pu avoir si ça n’avait été des politiques qui les empêchaient de devenir propriétaire , soutient la professeure Vanessa Perry.

« Avoir une propriété, ça amène des gains critiques et toutes sortes de bénéfices sociaux et économiques et qui sont, franchement, la clé du fameux rêve américain. » — Une citation de Vanessa Perry, professeure de marketing à l’École de gestion de l'Université George Washington

Vanessa Perry, professeure de marketing à l’École de gestion de l'Université George-Washington. Photo : Radio-Canada / Lila Dussault

En 2021, les résidents noirs de Washington étaient encore deux fois plus nombreux à se faire refuser une hypothèque par rapport à la moyenne des candidats sur le territoire, selon les données compilées dans le rapport de la commission sur l’accès à la propriété pour la population noire de Washington.

Mais la prise de conscience collective du racisme aux États-Unis, liée à la mort de George Floyd et au mouvement Black Lives Matter, semble faire bouger les choses, selon Vanessa Perry.

Le mouvement Black Lives Matter jette une lumière nouvelle sur les disparités dans l'accès à la propriété pour les personnes noires dans la capitale américaine. Photo : Radio-Canada

En 2020, l’association nationale des agents immobiliers a offert pour la première fois des excuses pour ses pratiques racistes et la discrimination qui perdure en lien avec l’habitation, tout en promettant de changer les choses.

Et la semaine dernière, le procureur général de Washington a obtenu un règlement historique de 10 millions de dollars pour des cas de discrimination envers des locataires à faible revenu, soit la plus importante de l’histoire des États-Unis.

Oui, je pense qu’il y a une conjoncture favorable en ce moment, s’enthousiasme Vanessa Perry. Il y a beaucoup d’intérêt et d’efforts pour vraiment combler l’écart dans l’accès à la propriété. Et ça, ça va entraîner d’énormes retombées pour tous ceux qui, en ce moment, ne peuvent pas créer de la richesse et la transmettre à la génération suivante.

Reportage réalisé dans le cadre d'un stage au bureau de Radio-Canada à Washington, grâce à une bourse de la Fondation de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).