Virus respiratoire, grippe et COVID : débordé, le CHEO demande aide et patience

Le Centre hospitalier pour enfants de l'est de l’Ontario (CHEO) a connu le mois de septembre « le plus occupé » de son histoire et les virus respiratoires sont largement en cause. Il demande de la patience aux usagers et de l'aide à la province.

Le CHEO , qui a ouvert ses portes il y a 48 ans, a fait le point, mercredi, dans le cadre d’une rare conférence de presse. Car la situation est très préoccupante, selon l'établissement de santé.

Les enfants sont de plus en plus malades à l’urgence et nous constatons une plus forte proportion de cas de maladies respiratoires virales. Nos unités de médecine pour patients hospitalisés fonctionnent constamment à une capacité de 120 % ou plus , explique le CHEO .

Le directeur général du CHEO , Alex Munter, a aussi indiqué que, mercredi, cinq enfants hospitalisés au sein de l'établissement de santé étaient positifs à la COVID-19. Mardi, il y en avait huit.

Presque tous ont été admis à cause de la COVID (par opposition à la COVID découverte une fois [les enfants] admis), presque tous âgés de moins de 5 ans et non vaccinés , a-t-il précisé sur Twitter.

Le CHEO a ouvert ses portes en 1974, mais septembre 2022 a été «le mois le plus occupé» de son histoire (archives). Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

Selon l'Hôpital, ce phénomène s’explique par le mélange de virus qui circule dans la communauté : la grippe et la COVID-19, mais aussi le virus respiratoire syncytial (VRS).

Ce virus et ses effets suscitent beaucoup d’intérêt récemment au CHEO , qui est bien conscient que cette situation n’est pas unique à son centre hospitalier.

Les hôpitaux pour enfants au Canada constatent une augmentation des cas d'un virus respiratoire commun qui, dans de rares cas, peut entraîner une maladie grave chez les nourrissons.

On comprend bien que l’attente est difficile pour les familles. Nous sommes en négociation avec le gouvernement provincial pour avoir encore plus d’appui, et mettre en place des initiatives. Nous sommes optimistes que ça viendra , a ajouté Alex Munter, en conférence de presse mercredi.

Qu’est-ce que le VRS ?

Le VRS provoque des infections des poumons et des voies respiratoires. Il peut entraîner une infection grave chez certaines personnes, notamment les bébés de moins de deux ans et les personnes âgées souffrant d'affections préexistantes.

Le virus entraîne généralement des symptômes semblables à ceux du rhume, tels que l'écoulement nasal, la toux et la fièvre. Il s'agit de la cause la plus fréquente de maladie des voies respiratoires inférieures chez les jeunes enfants dans le monde entier, et il provoque généralement des épidémies au Canada de la fin de l'automne au début du printemps.

Si de nombreuses infections sont de simples rhumes, les enfants de moins de deux ans risquent de contracter des maladies graves comme la bronchiolite ou la pneumonie et peuvent être hospitalisés.

Presque tous les bébés sont infectés avant l'âge de deux ans. C'est très courant. Mais certains bébés peuvent être très malades , prévient la spécialiste des maladies infectieuses, la Dre Anna Banerji.

Le VRS se propage principalement par des gouttelettes aspirées, mais peut également se transmettre par contact, par exemple en touchant une surface contaminée, puis en se frottant l'œil ou le nez.

Comment y faire face?

Afin de faire face au virus en circulation, les parents doivent appliquer les mêmes mesures que pour prévenir la COVID-19, conseille le Dr Chuck Hui, chef des maladies infectieuses, immunologie et allergie au CHEO .

Cela implique le port du masque et le maintien d’un bon niveau d’hydratation. En ce qui concerne les enfants âgés de moins d’un an, il est préférable de ne pas utiliser un sirop contre la toux. À la place, le CHEO encourage l’utilisation d’un mouche-bébé afin de soulager la congestion nasale.

Néanmoins, si l’enfant manifeste des symptômes, il est recommandé de le garder à la maison.

Le CHEO encourage les parents à se rendre aux urgence uniquement si l'état de santé semble se détériorer.

Santé publique Ottawa anticipe une saison difficile

Alors que le CHEO tire la sonnette d'alarme, Santé publique Ottawa (SPO) lance sa campagne annuelle d'immunisation contre la grippe.

Les autorités de santé publique disent anticiper cet automne et cet hiver une saison de la grippe plus difficile qu’à l’habitude, de même qu’une recrudescence des cas de COVID-19 .

Les pharmacies et les fournisseurs de soins de santé participants procèdent actuellement à l’immunisation des aînés et des personnes à risque plus élevé de complications de la grippe. Dès le 1er novembre, le grand public pourra recevoir le vaccin , explique SPO par voie de communiqué.

Santé publique Ottawa proposera des cliniques d'immunisation contre la grippe (archives). Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Des cliniques de vaccination contre la grippe seront également organisées par Santé publique Ottawa pour les enfants de six mois à deux ans et les membres de leur foyer, accessibles également aux nouveaux arrivants et aux personnes non couvertes par le Régime d’assurance-santé de l’Ontario qui sont incapables d’obtenir le vaccin auprès d’un fournisseur standard.

La vaccination commence le 1er novembre, et les membres des groupes admissibles pourront prendre rendez-vous  (Nouvelle fenêtre) dès le 31 octobre, à 10 h.

Les cliniques de SPO seront ouvertes du mardi au samedi, en rotation à différents endroits.

Les personnes de cinq ans et plus peuvent recevoir simultanément les vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe sans problème , précisent les autorités de santé publique locales.