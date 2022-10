Les étudiants africains se font rares dans les cégeps de la région

Immigration Canada refuse 90 % des demandes de permis d’étude en provenance de résidents de l’Afrique francophone, selon le Cégep de la Gaspésie et des Îles et le Cégep de Matane.

Récemment, Ottawa a reconnu le racisme du ministère de l’Immigration dans ce dossier et a accepté de revoir le processus de sélection des étudiants étrangers, sans donner plus de détails sur son plan.

Kristina Michaud entend surveiller l’évolution du dossier, d’autant plus que ces refus touchent des maisons d’enseignement comme le Cégep de Matane où un étudiant sur trois provient de l’étranger.

Un cégep comme celui de Matane, dont l'essence même, c’est des étudiants qui proviennent de l'extérieur, quand on voit qu'il y a des problèmes comme ça qui surviennent, on peut trouver des solutions , commente la députée.

Pas de recrutement organisé, mais des demandes

Même si le Cégep de Matane n’effectue pas d’activités de recrutement à Haïti ou en Afrique, 112 étudiants africains ou haïtiens ont déposé une demande d'admission au printemps dernier. De ce nombre, une quarantaine a été acceptée, selon la maison d'enseignement.

Par contre, à la rentrée, cet automne, seulement trois étudiants avaient réussi à obtenir les autorisations du ministère de l’Immigration.

Les données sont semblables à celles du Cégep de la Gaspésie et des Îles.

La maison d’enseignement indique avoir reçu au printemps 172 demandes d’admission de la part d’étudiants étrangers, dont 87 de pays autres que la France.

Les formations du Cégep de Matane attirent des étudiants de partout dans le monde. Le tiers des étudiants du Cégep vient de l'extérieur du pays (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Brigitte Dubé

Au total, 39 étudiants africains ont été acceptés. Ils sont principalement originaires du Cameroun, du Togo et de la Côte d'Ivoire. Une fois leur demande d’admission acceptée, les étudiants doivent effectuer les démarches administratives pour obtenir leur permis d’études auprès d’Immigration Canada.

Le ministère a refusé ce permis à 17 personnes d’origine africaine qui voulaient étudier à Gaspé. Finalement, cet automne, deux étudiants africains ont entamé leur formation au Cégep de la Gaspésie-Les Îles.

Mettre fin à l'arbitraire

Parmi les motifs de refus, le Cégep de Matane mentionne un projet d’études non crédible, une capacité financière insuffisante et, le plus souvent, le fait que l’étudiant ne puisse pas prouver qu’il retournera dans son pays après ses études.

C'est sûr que ce qu'on veut, c'est des étudiants admissibles qui ont les capacités, qui ont le désir de venir étudier au Québec, de contribuer aux régions du Québec , commente le porte-parole du Cégep de Matane, Francis Turcotte. Puis par la suite, s’ils veulent rester dans la région, parce qu'on a besoin de gens pour travailler, qu’ils puissent le faire.

Sans se prononcer sur ce qui motive ces refus, le Cégep de Matane relève que le taux d’acceptation des permis d’études des étudiants français varie entre 90 % et 100 % tandis que celui des étudiants africains est environ de 10 % et moins.

Il y a des éléments qui peuvent être changés dès aujourd’hui, notamment le fait que les fonctionnaires aient un certain pouvoir discrétionnaire , commente la députée pour qui deux dossiers semblables, mais deux pays différents devraient être analysés de la même manière.

La députée d’Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, Kristina Michaud, demande donc au ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser, de revoir rapidement les règles qui encadrent l’analyse des dossiers des étudiants francophones d’origine africaine.