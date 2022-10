2 M$ pour favoriser la recherche au Cégep de La Pocatière

L'établissement d'enseignement vient de recevoir une subvention de 2,25 millions de dollars du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Cette somme lui permettra d'accroître les échanges entre les étudiants du cégep et les organismes Biopterre, Optech et Solutions Novika.

Ces trois centres collégiaux de transfert des technologies (CCTT) sont affiliés au Cégep de La Pocatière et mènent des recherches dans les domaines de la mycologie et de la physique, notamment.

Le Cégep de La Pocatière (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

C'est vraiment de la recherche appliquée, c'est-à-dire qu'on va prendre les recherches qui sont faites plus souvent au niveau des universités, de la recherche fondamentale, et on va par la suite essayer de développer des procédés, des produits qu'on va transférer aux partenaires industriels , explique la conseillère pédagogique à la recherche du Cégep de La Pocatière, Sarah Chouinard.

Certains étudiants pouvaient déjà faire une partie de leur parcours collégial en sciences naturelles en travaillant au sein de Biopterre, mais cette offre sera éventuellement élargie aux étudiants en informatique et en génie civil.

Pendant une année, l'étudiant va travailler à temps partiel durant les sessions et à temps plein durant l'été au CCTT dans un projet. Il devra vraiment se mettre dans la peau d'un chercheur, élaborer sa recherche, la mener, analyser les résultats et, par la suite, les publier , précise Mme Chouinard.

« Les étudiants vont être plus en contact avec la recherche appliquée. Ça nous permettra ensuite de mieux les former pour intégrer le marché du travail. » — Une citation de Sarah Chouinard, conseillère pédagogique à la recherche au Cégep de La Pocatière

Les étudiants-chercheurs pourront donc être supervisés à la fois par un professionnel de recherche et par leurs professeurs. Ils seront rémunérés pour leur travail, indique le Cégep de La Pocatière.

D'après une entrevue d'Éric Gagnon