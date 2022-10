Plus de 20 % des garderies à Toronto toujours pas inscrites au programme à 10 $

Selon l’accord de 13,2 milliards de dollars sur 6 ans signé par les premiers ministres Justin Trudeau et Doug Ford, les parents doivent recevoir une remise de 25 % sur leurs frais de garde cette année (rétroactive au 1er avril) et une réduction supplémentaire de 25 % l’an prochain.

Les frais de garde doivent diminuer graduellement jusqu’à 10 $ par jour d’ici 2025.

Pour ce faire, toutefois, les garderies doivent s’inscrire au programme.

En août dernier, la province a repoussé la date butoir au 1er novembre. La semaine dernière, le gouvernement a aussi garanti qu’il compenserait les garderies pour chaque dollar perdu en recettes à cause de la réduction des frais de garde cette année et l’an prochain.

C’est ce qui a convaincu Amanda Stanton, directrice générale de la garderie Kids Connect dans l’est de Toronto, à s’inscrire finalement au programme.

« Lorsque nous avons appris que l’impôt foncier et d’autres éléments seraient couverts, nous avons dit : "Ok, ça fonctionne". » — Une citation de Amanda Stanton, directrice générale de la garderie Kids Connect

La directrice générale de la garderie Kids Connect, Amanda Stanton, raconte qu'elle a hésité à s'inscrire au programme fédéral-provincial. Photo : Radio-Canada / Paul Borkwood

Elle demande toutefois des garanties pour les années à venir. À l’heure actuelle, le taux d’indexation est de 2,75 %, selon l’entente. Nous voulons nous assurer que le programme tienne compte à l'avenir de l’inflation afin d’aider les garderies à faire face à la hausse vertigineuse des coûts , affirme Mme Stanton.

À Toronto, 821 des 1042 garderies réglementées ont adhéré au programme jusqu’à maintenant (79 %); 56 ont déjà informé la Ville qu’elles ne le feraient pas.

Dans la région de York, 466 des 558 centres de garde agréés se sont inscrits.

Dans la région de Peel, 134 des 194 garderies réglementées participent au programme.

Des garderies disent non

Jennifer Brown, propriétaire du centre préscolaire La Petite École dans l’ouest de Toronto, refuse de s’inscrire au programme. Elle cite l’incertitude quant à ce qui sera offert par la province aux garderies après 2023.

« Ils nous donnent 14 mois de visibilité, mais nous n’avons aucune idée sur ce que sera la formule de financement après ça. » — Une citation de Jennifer Brown, exploitante de la garderie La Petite École

Jennifer Brown, propriétaire du centre de garde La Petite École, dit qu'il serait « irresponsable » pour elle de se joindre au programme fédéral-provincial. Photo : Fournie par La Petite École

Mme Brown craint que le taux d’indexation actuel de 2,75 % ne suffise pas à couvrir l’augmentation des dépenses, si les frais de garde sont plafonnés.

Ce n'est pas vraiment un choix [de se joindre ou non au programme] , ajoute-t-elle. Pour nous, ce n’est pas possible. Ce serait irresponsable de le faire dans les conditions actuelles.

Huma Esmail, exploitante de trois centres Montessori à Toronto, a elle aussi décidé de ne pas s’inscrire au programme. Elle dit avoir l’appui des parents.

Pour elle, il y a toujours trop d’inconnues en matière de financement qui pourraient limiter ses dépenses à l’avenir, que ce soit pour l’achat de matériel pédagogique ou pour la rémunération de son personnel.

L’aide promise aux parents pour la réduction des frais de garde devrait être versée directement aux familles plutôt que d’avoir ce système administratif complexe passant par les garderies , affirme-t-elle.

Le bureau du ministre de l’Éducation Stephen Lecce indique que la province continue à collaborer avec les garderies, le fédéral et les municipalités pour alléger le fardeau financier des parents le plus rapidement possible.

D'après des renseignements fournis par Trevor Dunn de CBC