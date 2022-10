Les nouveaux visages du conseil municipal de Windsor

Mark McKenzie, Renaldo Agostino et Angelo Marignani ont été élus respectivement dans les quartiers 3, 4 et 7 lors des élections de lundi.

Angelo Marignani

Angelo Marignani s'est présenté à six reprises dans le quartier 7 de Windsor lors d'élections générales et partielles depuis 2010. Lundi soir, sa chance a tourné.

Il a battu Jeewen Gill, qui a terminé troisième dans la course.

Le soir de l'élection, il a déclaré aux journalistes que ne pas renoncer à ses rêves fait partie de l'esprit de Windsor .

Quand on se fait renverser, on se relève et si on ne joue pas, on ne gagne pas. Pour tous ceux qui ont cette vision, qui veulent faire du bien à leur ville, et même si vous pouvez perdre, continuez à vous battre , a-t-il ajouté.

Ses priorités : les soins de santé, les excès de vitesse et la sécurité dans les parcs de la ville.

Angelo Marignani travaille pour Magna International. Il a également été entrepreneur et il a siégé au conseil d'administration de plusieurs agences, conseils et comités, dont l'Association des gens d'affaires du centre-ville de Windsor.

Renaldo Agostino

Dans le quartier 3 (centre-ville), l'entrepreneur Renaldo Agostino a gagné par seulement 75 voix sur son plus proche adversaire, Brian Yeomans.

Il est le président du Turbo Espresso Bar et le directeur général du club de boxe Border City Boxing Club.

Pour rendre le centre-ville plus vivant, il préconise d'abandonner l'idée d'un centre de consommation supervisée fixe au profit d'unités mobiles. Il affirme qu'il se pliera à la décision du conseil municipal dans ce dossier.

Il s'engage néanmoins à se battre pour que des mesures de sécurité soient appliquées au centre-ville afin d'attirer de nouvelles entreprises.

Nous allons rendre le centre-ville excitant et dynamique à nouveau , affirme-t-il.

Le conseiller sortant du quartier 3, Rino Bortolin, qui ne s'est pas représenté, estime que Renaldo Agostino risque d'être confronté à des difficultés lorsqu'il s'agira de concrétiser ses projets.

Je pense qu'il aura beaucoup de moments où la réalité va le rattraper, car faire campagne est très différent d'être en poste et de savoir ce qui est possible , a souligné l'ancien conseiller municipal à CBC.

Mark McKenzie

Dans le quartier 4 (Walkerville), Mark McKenzie a également remporté une victoire serrée avec seulement 28 voix d'écart sur son plus proche concurrent, Jake Rondot.

Les électeurs de ce secteur de la ville étaient assurés d'avoir un nouveau représentant, car le conseiller sortant, Chris Holt, avait décidé de se lancer dans la course à la mairie.

Bien qu'il soit un nouveau visage au conseil, M. McKenzie n'est pas exactement une nouvelle voix dans la communauté. Il a été entendu sur la station de radio 89X FM pendant de nombreuses années.

Maintenant agent immobilier, M. McKenzie affirme que le logement abordable est l'une des questions sur lesquelles il travaillera.

Ce n'est même pas abordable de construire des logements, vous savez, avec les coûts des matériaux et le manque de métiers spécialisés. Nous devons absolument travailler avec les paliers supérieurs du gouvernement et essayer d'obtenir plus de financement , souligne-t-il.

M. McKenzie dit qu'il espère travailler avec d'autres personnes qui se sont présentées pour le siège afin de présenter leurs problèmes à la table du conseil.

