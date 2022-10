Cinq joueuses du N.-B. représentent le Canada au Championnat du monde de ringuette

Les équipes junior et sénior de Ringuette Canada sont en route pour l'Europe où débute leur tournoi la semaine prochaine.

Le Nouveau-Brunswick sera bien représenté avec la présence de 5 athlètes et un entraîneur. Cloé LeBlanc de Memramcook et Geneviève Belliveau de Dieppe s'aligneront avec l'équipe junior alors que Britney Snowdon et Jenny Snowdon, toutes deux de Moncton, ainsi que Jasmine LeBlanc de Dieppe feront partie de l'équipe sénior.

André Dupuis, membre sortant de l'exécutif de Ringuette NB et entraîneur de l'équipe du Nouveau-Brunswick aux prochains Jeux du Canada, croit que ces joueuses démontrent qu'elles sont au-dessus de la moyenne. »

Nous sommes choyés de voir nos athlètes-là, autant chez les juniors que les séniors. Ça démontre que notre sport est en bonne santé , ajoute-t-il.

« Elles sont de très beaux modèles. Ça semble facile de se rendre à ce niveau, mais il y a beaucoup de travail derrière ça. Maintenant on voit le résultat. » — Une citation de André Dupuis

Cloé LeBlanc sera une des 2 patineuses du Nouveau-Brunswick à jouer avec l'équipe junior de ringuette du Canada la semaine prochaine au Championnat du monde de ringuette. Photo : gracieuseté Stéphanie Laurin

En plus des joueuses, Mark Beal de Cap-Pelé sera l'entraîneur de l'équipe junior qui représentera le Canada en Finlande.

La joueuse Grace MacKenzie de la Nouvelle-Écosse (sénior) complète le contingent des provinces maritimes qui prend le départ en direction de la Finlande.

Équipe Canada junior ouvre son tournoi lundi 31 octobre contre la Finlande. La première partie de l'équipe sénior se déroulera le 4 novembre. Les championnats du monde se tiennent du 31 octobre au 6 novembre en Finlande.