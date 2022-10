Retour du salon des carrières et de l’emploi de Prince Albert

Autour de 2500 élèves de Prince Albert et des écoles de la région sont attendus ce mercredi au salon des carrières et de l'emploi de Prince Albert.

En raison de la pandémie de COVID-19, c'est la première fois depuis 2019 que les étudiants et les exposants se réunissent pour ce salon de l'emploi organisé au Prince Albert Exhibition Centre.

Selon les organisateurs, les étudiants auront la chance d’entrer en contact avec une variété d'établissements postsecondaires, d'agences gouvernementales, d'entreprises privées et d'organismes sans but lucratif.

Le salon de l'emploi est le plus grand de la ville et il offre aux étudiants un lien direct avec les employeurs. Il leur permet de comparer différentes options d'emploi et d'explorer un large éventail de possibilités d'études postsecondaires , explique la présidente du comité d’organisation, Patricia Bibby.

Plus de 60 exposants offriront des activités de formation pratique et des informations sur les possibilités d’emploi.

Le salon de l’emploi de Prince Albert a pour objectif de mettre les jeunes en contact avec les possibilités d'éducation et de carrière qui s'offrent à eux dans la région, dans la province et partout au Canada.

Il offre également aux étudiants ruraux des options qu'ils n'ont peut-être pas l'occasion d'explorer dans leur communauté d'origine , indiquent les organisateurs par voie de communiqué.

L'événement est ouvert au public et l'entrée est gratuite.