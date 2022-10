Un sondage de Rio Tinto pour connaître les attentes de la région d’ici 2030

Lancé officiellement le 18 octobre, le coup de sonde publié sur la plateforme Espace des bâtisseurs a été partagé sur la page Facebook de l’entreprise mardi. Espace des bâtisseurs est notamment dotée d’une carte et d’une boîte à idées où les internautes peuvent déposer leurs suggestions.

En guise de préambule, Rio Tinto dit vouloir se positionner comme le bâtisseur du futur de la région et de l’industrie , à l’instar des générations précédentes qui ont construit la région et l’industrie de l’aluminium.

Ce projet de consultation consiste à sonder la population du Saguenay sur ses préoccupations et ses attentes envers Rio Tinto pour les prochaines années : la place de l'industrie de l'aluminium dans la région, l’impact environnemental, etc. N’hésitez pas à partager votre pensée sur ce que la région et Rio Tinto devraient considérer alors que nous regardons vers le futur , peut-on lire en prélude au sondage.

À quoi rêvez-vous?

Le géant de l’aluminium veut savoir à quoi rêvent les Saguenéens et les Jeannois. La compagnie précise que les résultats seront non-nominatifs et serviront notamment à apporter des pistes de solution pour travailler ensemble, comprendre l'évolution de la société et se préparer aux changements que vivront les industries locales .

Parmi la quinzaine de questions posées, on retrouve la suivante : Selon vous, quelle place occupe le Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le marché mondial de l'aluminium en 2022? Les répondants sont invités à laisser des commentaires à cet égard.

Des questions concernant la connaissance de la technologie ELYSIS, identifiée par Rio Tinto comme étant la voie du futur, sont aussi formulées. La multinationale veut également savoir quelles devraient être les priorités de l’entreprise pour les huit prochaines années.

La consultation est en cours jusqu'au 18 décembre 2022.