Les accidents de VTT augmentent en Nouvelle-Écosse

La GRC constate une augmentation du nombre d'accidents de véhicules tout-terrain (VTT) dans la province depuis 2019, avec 12 décès et 49 blessés graves.

L'agent d'information publique de la GRC , le caporal Chris Marshall, précise que les blessures comprennent des fractures, des blessures à la tête et d'importantes perte de sang.

Ces blessures se produisent souvent lorsque les conducteurs heurtent des arbres ou perdent l’équilibre et roulent ou tombent dans les fossés.

Il ajoute que les trois principales causes d'accidents sont la conduite avec facultés affaiblies, les excès de vitesse et la distraction au volant.

En 2019, la GRC est intervenue dans 16 collisions de VTT , l'année dernière elle a répondu à 26 appels.

Par contre, Chris Marshall affirme que beaucoup des accidents ne sont pas rapportés parce que la plupart des collisions se produisent hors des routes principales et dans des zones où le service cellulaire est très inégal, par exemple, dans beaucoup de régions du Cap-Breton.

« Nous vous demandons de ralentir, de conduire à une vitesse raisonnable et de porter tout votre équipement de sécurité surtout le casque, r » — Une citation de Caporal Chris Marshall, GRC

Il dit que les conducteurs devraient porter un casque certifié et non périmé, des gants et avoir des vêtements qui couvrent leur peau en cas de chute.

Popularité croissante

La GRC a aussi noté une augmentation de 18 % des immatriculations de VTT entre 2020 et 2021. Il y a environ 50 000 véhicules immatriculés dans la province.

Il y a absolument une augmentation du nombre de véhicules hors route dans la province , confirme le policier. Ça veut dire que plus de personnes les utilisent, ce qui tend évidemment à une augmentation des incidents.

Barry Barnet est le directeur général l’Association des VTT de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Robert Guertin

Barry Barnet est le directeur général de l’Association des VTT de la Nouvelle-Écosse. Il s'inquiète de l'augmentation des accidents et souhaite une plus grande présence policière sur les sentiers.

Plus les lois seront appliquées, plus nous serons en sécurité. Nous faisons notre part et ils doivent faire leur part , croit-il.

Beaucoup de ces accidents pourraient être évités, selon Barry Barnet. Il suffit que les conducteurs soient correctement formés et respectent les règles.

Il rappelle qu'il existe de nombreuses formations de sécurité en ligne et par le biais d'associations de VTT et il espère que les gens en profiteront.

Chris Marshall constate qu'il y a quand même moins de formations disponibles pour les utilisateurs de VTT que pour les gens qui conduisent des véhicules routiers ordinaires.

Il encourage donc les utilisateurs de VTT à faire leur recherche pour apprendre les règles et règlements.

Je pense que l'éducation est une responsabilité de tous, pas seulement de la police , dit-il.

La GRC demande aux amateurs de VTT de s'informer sur les endroits à éviter. Photo : Radio-Canada

Il recommande aux utilisateurs de s'informer pour savoir où les véhicules hors route sont autorisés et sur quels sentiers . Il dit aussi qu’il est important de conduire un VTT selon ses niveaux de compétence.

Les conducteurs de VTT irresponsables peuvent faire face à des amendes allant de 200 $ à 2 000 $, ce qui pourrait entraîner la saisie des véhicules.

La GRC rappelle aussi que les parents ou les tuteurs sont responsables s'il s'avère que des personnes de 16 ans et moins ne respectent pas la loi lors d’une sortie en VTT .

Il y a un coût associé au non-respect des règles en place , dit l’agent. Mais en fin de compte, l'objectif est d'essayer d'amener les gens à rouler en toute sécurité.