Bientôt un revenu de base pour certains jeunes à T.-N.-L.

Environ 300 jeunes âgés de 16 à 21 ans reçoivent des services institutionnels par l’entremise du ministère des Enfants, des Aînés et du Développement social, indique le gouvernement dans un communiqué.

À compter du 1er janvier 2023, ces jeunes seront admissibles au nouveau programme de revenu de base annoncé mardi et qui leur offrira plus de 600 $ de plus par mois. Le programme doit aussi améliorer les services en matière de consultation psychologique, de santé mentale et de toxicomanie, de tutorat et d’autres services éducatifs, et de compétences de vie.

Le ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social de Terre-Neuve-et-Labrador, John Abbott, estime que le programme de revenu de base pour les bénéficiaires des services à la jeunesse était souhaitable depuis longtemps. Photo : Radio-Canada / Heather Gillis

Ces bénéficiaires reçoivent à l’heure actuelle environ 1200 $ par mois pour leur logement, leur nourriture, leurs vêtements et d’autres besoins fondamentaux, selon un porte-parole du ministère.

Le ministre John Abbott a expliqué mardi que le nouveau programme s’adresse aussi aux jeunes en transition après avoir été pris en charge ainsi qu’aux jeunes de 16 à 17 ans qui ont besoin d’aide et qui ne peuvent plus vivre dans leur domicile familial.

Le ministre a précisé que le programme découle des recommandations du groupe de travail chargé de repenser le système de santé et qui est connu sous le nom d’Accord sur la santé pour Terre-Neuve-et-Labrador. Améliorer l’appui à la jeunesse était l’une de ses principales recommandations.

C’était souhaitable depuis longtemps , a souligné John Abbott.

Il estime que le programme va coûter environ 3 millions de dollars par année.

Un pas dans la bonne direction, selon le NPD

Le ministère travaille avec Waypoint, un organisme communautaire à Saint-Jean qui offre des services d’appui aux jeunes, afin d’étendre ces services à compter de 2023.

Le nouveau programme de revenu de base fera une grande différence pour les jeunes qui en bénéficieront, selon le directeur de l’organisme Waypoints, Rick Kelly. Photo : Radio-Canada / Heather Gillis

Le directeur de Waypoints, Rick Kelly, estime que le programme de revenu de base va grandement aider des jeunes qui ont besoin de l’appui du gouvernement durant leur transition vers le marché du travail ou la poursuite de leurs études. Il souligne que le revenu de base fera une énorme différence pour eux.

Le chef intérimaire du NPD , Jim Dinn, juge pour sa part que c’est un pas dans la bonne direction. Il conseille au gouvernement d’élargir le programme pour aider plus de gens à sortir de la pauvreté.

Jim Dinn, chef par intérim du Nouveau Parti démocratique de Terre-Neuve-et-Labrador, croit que le gouvernement doit en faire plus pour aider les gens à échapper à la pauvreté (archives). Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Le ministre Abbott affirme qu’il est encore trop tôt pour déterminer si ce genre de programme peut être étendu à d’autres tranches de la population. Il dit qu’un comité multipartite qui est en cours d’être formé se penchera sur la question. Il espère qu’une première réunion aura lieu en novembre.