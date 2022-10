L’entente Hydro-Énergir moins avantageuse que l’électricité, conclut une étude

L’offre biénergie proposée par Hydro-Québec et Énergir est-elle avantageuse pour les consommateurs? Une étude conclut qu’il pourrait en coûter plus cher pour les clients au gaz naturel qui voudraient l’adopter plutôt que se chauffer entièrement à l’électricité.

L’entente entre la société d’État et sa concurrente a été approuvée par la Régie de l’énergie en mai dernier. Elle vise à convertir des systèmes de chauffage au gaz à la biénergie afin de réduire les gaz à effet de serre.

En vertu de l’offre, les clients peuvent utiliser l’électricité pour 70 % de leurs besoins de chauffage et le gaz naturel comme source d’appoint, surtout lorsqu’il fait froid et que la société d’État veut conserver son énergie pour surmonter les pointes hivernales où la demande est plus forte.

Une étude d'Écohabitation commandée par plusieurs groupes qui dénoncent le partenariat Hydro-Énergir, notamment Équiterre, Greenpeace et Nature Québec, jette un nouvel éclairage sur les économies promises par la société d’État.

Elle conclut que la biénergie coûte de 20 à 32 % plus cher que l’électricité au tarif Flex D d’Hydro (système de tarification dynamique), en utilisant un chauffage central avec accumulateur de chaleur et une thermopompe.

Selon les tarifs de 2022, il en coûterait annuellement 1196 $ pour un système électrique et 1470 $ pour la biénergie dans les bâtiments existants. L’écart est plus important pour les nouvelles habitations, 892 $ pour un système électrique, 1176 $ pour la biénergie. Selon leurs calculs, c’est aussi deux fois plus cher de se chauffer au gaz naturel.

Avec la guerre en Ukraine et la hausse du prix du gaz, l’avantage concurrentiel de l’électricité pourrait d’ailleurs encore augmenter à l’avenir, avance aussi l’étude.

Accumulateur de chaleur

L’accumulateur de chaleur, encore peu connu des consommateurs, permet de se chauffer sans combustible et a la particularité d'emmagasiner la chaleur. Un moyen de décarboner les bâtiments tout en gérant efficacement les pointes de demande hivernale d’électricité, un enjeu pour Hydro-Québec , affirment les groupes.

Aux États-Unis, on en voit beaucoup de ce type de système avec une tarification dynamique. En Ontario, tout comme en Europe, il y a des accumulateurs de chaleur. Ce marché peut se développer aussi ici , assure Jean-Pierre Finet, analyste au Regroupement des organismes environnementaux en énergie (ROEE).

Les coûts d’acquisition et d’installation de ces équipements ne sont pas pris en compte dans l’étude, mais les groupes rappellent que les clients peuvent bénéficier de subventions d’Hydro-Québec (jusqu’à 10 000 $ pour un accumulateur, 5000 $ pour une thermopompe).

Trop de facteurs à considérer, dit Hydro

Contactée par Radio-Canada, Hydro-Québec a affirmé qu’elle pourra réagir de manière plus complète après une analyse, mais refuse la conclusion de l’étude.

Un drapeau avec le logo d'Hydro-Québec Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Une chose est sûre, on ne peut pas établir qu’une option est systématiquement plus avantageuse que l’autre, car il y a trop de facteurs à considérer , a souligné par courriel le porte-parole Maxence Huard-Lefebvre.

Selon ce dernier, toutes les options doivent être utilisées pour assurer une transition énergétique. Nous aurons besoin d’un coffre à outils bien rempli [...] La tarification dynamique, les accumulateurs de chaleur, les thermopompes et la biénergie en font partie.

Toutefois, selon la société d’État, seulement 40 systèmes d’accumulateurs de chaleur ont été installés malgré une campagne publicitaire et une subvention.

Une entente dénoncée

L’entente Hydro-Énergir a été dénoncée plusieurs fois par des groupes de consommateurs et environnementaux. En vertu du partenariat, Hydro versera 400 millions à sa concurrente en compensation, ce qui augmentera les tarifs d’électricité de 1,43 % d’ici 2030.

La facture totale pourrait même atteindre 2,4 milliards estime le ROEE quand Hydro-Québec aura fini d'indemniser les clients d’Énergir.

C’est un non-sens de pousser la biénergie, c’est beaucoup plus économique de se convertir à l’électricité. La biénergie au gaz naturel est un cadeau empoisonné aux clients actuels et futurs d’Énergir, et aux clients d’Hydro-Québec qui verront leur facture augmenter , affirme M. Finet.

Les opposants voient aussi dans ce partenariat une façon de pérenniser le gaz naturel pour des années à venir. Ces derniers rappellent que la majorité des émissions de GES liées à l’utilisation des nouvelles constructions résultent du chauffage au gaz naturel.

Des véhicules d'Énergir Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Il y a plusieurs choses qui accrochent dans cette entente. On doute des motifs en arrière de cela. On ne décarbone pas, on décarbone à 70 %. Il y a d’autres solutions qui décarbonent à 100 % , indique Emmanuel Patola, président du comité sur l'environnement du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-Québec) qui représente plusieurs employés d’Hydro.

Les gens qui vont embarquer dans cette offre seront pris à long terme. On se cadenasse collectivement dans l’utilisation du gaz pendant plusieurs années. Hydro dit qu’il s’agit de la seule solution. Mais non, l’étude nous montre qu’il y a une autre solution plus efficace et moins coûteuse , poursuit-il.

Énergir, anciennement Gaz Métro, est une propriété 100 % québécoise. Elle est détenue à 80,9 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec et à 19,1 % par le Fonds de solidarité FTQ . Le groupe pense que le partenariat avec Hydro vise surtout à aider le distributeur de gaz naturel pendant la transition énergétique.

Tout le monde a été surpris quand la Caisse a racheté cela d’Enbridge [...] On a l’impression qu’on veut sauver Énergir à tout prix à cause de ce mauvais investissement de la Caisse , croit M. Finet.

Hydro affirme que ce partenariat avec Énergir permettra au contraire à la société québécoise d’économiser 1,7 milliard de dollars par rapport à une électrification complète des clients au gaz naturel.