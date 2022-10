Un journaliste d’Edmonton accusé du vandalisme d’une statue ukrainienne

Le service de police d'Edmonton confirme qu'une accusation de méfait de moins de 5000 $ a été portée contre Duncan Kinney, 39 ans, en lien avec un incident de vandalisme survenu en août 2021 au complexe ukrainien Youth Unity, dans le nord d'Edmonton.

Selon la police d’Edmonton, il est accusé d’avoir peint les mots vrai nazi sur une statue de Roman Shukhevych qui se trouve devant le centre ukrainien depuis les années 1970.

Roman Shukhevych est une figure controversée de l'histoire ukrainienne. Photo : Radio-Canada

Roman Shukhevych a été commandant de l'armée insurgée ukrainienne de 1943 jusqu'à sa mort, en 1950.

Il est adulé par certains pour son combat pour l'indépendance de l'Ukraine contre la Pologne, l'Union soviétique et, plus tard, l'Allemagne, mais ses détracteurs disent qu'il était un homme impitoyable pour le régime nazi qui s'est rangé du côté de l'Allemagne dans l'espoir d'obtenir l'indépendance de l'Ukraine et que l'honorer sert la machine de propagande du Kremlin.

Un autre monument à la mémoire des soldats ukrainiens ayant combattu pendant la Seconde Guerre mondiale au cimetière St Michael's a aussi été vandalisé à la même période. Les mots monument nazi y ont été peints d'un côté.

Duncan Kinney a écrit sur les deux incidents de vandalisme pour le journal militant Progress report.