L’autonomie économique et l’immigration au programme de cette session parlementaire

Cette session d'automne devrait durer sept semaines et débuter par le discours du Trône, prononcé par le lieutenant-gouverneur Russell Mirasty.

La ligne du Parti saskatchewanais

Selon le professeur émérite d'histoire à l'Université de Regina, Stephen Kenny, l'autonomie en économie et en immigration devrait être à l'ordre du jour de cette session parlementaire. (archives) Photo : Radio-Canada

On va assister comme d'habitude à une lutte contre le fédéral et contre ce que notre gouvernement prétend être de l'ingérence , affirme le professeur émérite d'histoire à l'Université de Regina, Stephen Kenny.

Je pense que le discours du trône de demain sera une copie conforme du fameux document, c'est-à-dire Drawing The Line , poursuit-il.

Dans ce document de 18 pages intitulé Drawing the Line : Defending Saskatchewan's Economic Autonomy, le ministère des Finances de la Saskatchewan estime que neuf politiques fédérales en matière de changement climatique coûteront 111 milliards de dollars à l'économie de la Saskatchewan entre 2023 et 2035.

Ce montant avait été critiqué par l'économiste à l'Université de Calgary, Trevor Tombe.

Je pense que cette analyse s'est avérée incroyablement faible et je pense donc que les personnes sérieuses ne devraient pas accorder beaucoup de poids à ces chiffres , avait déclaré M. Tombe.

Scott Moe a été critiqué pour avoir omis de parler des droits des Premières Nations dans son discours et son rapport sur le contrôle des ressources naturelles. (archives) Photo : Radio-Canada / Stefan Nenson

Le premier ministre Scott Moe avait affirmé lors de cette publication que la Saskatchewan prendra des mesures juridiques et législatives afin de protéger l'économie de la province.

Ces options de défense comprennent l'adoption d'une loi visant à clarifier et à protéger les droits constitutionnels provinciaux, l'exercice d'un plus grand contrôle sur la politique d'immigration et la possibilité d'une action en justice concernant les politiques énergétiques fédérales, selon le document.

Nous allons tracer une ligne constitutionnelle et ensuite nous allons défendre cette ligne et défendre nos pouvoirs constitutionnels dans cette nation , avait déclaré Scott Moe.

Le livre ne fait aucune mention des Premières Nations et avait été critiqué par la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN), qui avait déclaré qu'il représentait une menace directe pour les droits inhérents et issus de traités des Premières Nations, tels que reconnus et affirmés par l'article 35 de la Constitution .

L’immigration à l'ordre du jour

L'Accord en Immigration de la Saskatchewan souhaite faire avancer son autonomie dans le domaine de l'immigration, explique le ministre responsable de l'Immigration, Jeremy Harrison. Photo : CBC/Matt Duguid

En juillet, le gouvernement avait proposé l'Accord sur l'immigration de la Saskatchewan, appelant à un arrangement similaire à celui qui existe au Québec.

La Saskatchewan a besoin de plus d'autonomie et de souplesse en matière d'immigration, afin de répondre à ses besoins économiques et de combler les lacunes du marché du travail , avait déclaré le ministre responsable de l'Immigration Jeremy Harrison.

Pour ce qui est de l'opposition officielle, le professeur adjoint en études politiques à l'Université de la Saskatchewan, Daniel Westlake, affirme que le Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan misera sur l'état du système de santé et peut-être sur la crise d'abordabilité.

Si la montée inflationniste se poursuit, et si la question du coût de la vie continue d'inquiéter les ménages, le gouvernement sera obligé de s'y attarder, parce que c'est le type de problème qui affecte la population au jour le jour , a déclaré Daniel Westlake.

En effet, la cheffe de l'opposition de la Saskatchewan, Carla Beck avait, lors d'une conférence de presse la semaine dernière à Saskatoon , demandé à nouveau au gouvernement provincial d'utiliser les revenus excédentaires pour investir plus dans les soins de santé de la province.

Avec les informations de Frederic Harding et Adam Hunter