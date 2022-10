Hausse de salaire de 10,2 % sur 4 ans pour les employés de la fonction publique à Winnipeg

Les employés de la fonction publique ont obtenu une hausse de leur salaire de 10,2 % sur 4 ans. Cela faisait 1 an et 7 mois que le SCFP et la mairie négociaient une nouvelle convention collective arrivée à expiration.

Je pense que nos membres méritent mieux , répète le président du SCFP 500, Gord Delbridge, visiblement déçu du résultat.

« Avec l’inflation, nos travailleurs auront toujours une baisse de leur niveau de vie. » — Une citation de Gord Delbridge, président de la section locale 500 du Syndicat canadien de la fonction publique

L’objectif pour le syndicat, outre une augmentation des salaires, était de rendre la fonction publique plus attractive afin de recruter et retenir les travailleurs.

Le président n’a pas dévoilé les objectifs chiffrés initiaux, mais il assure que le SCFP a fait des concessions dans les négociations. Ça va aider les Winnipegois. Ils vont avoir des services publics et vont pouvoir compter dessus , souffle-t-il.

Appel aux urnes

À la veille du jour du vote pour des élections municipales et scolaires à Winnipeg, Gord Delbridge pense déjà au prochain tour des négociations et au prochain maire qui sera à la table.