Les bacs bruns sur la rive sud : pas avant 2024

On apprenait lundi que la collecte en Mauricie des matières organiques commencera en avril et que c’est Trois-Rivières qui recevra les premiers bacs bruns, dès le 9 janvier et que les autres municipalités suivront. Les résidents de la rive sud, eux, devront toutefois être patients puisqu’ils n'auront pas de bacs bruns avant 2024.

Les autorités scinderont le secteur de la rive sud en deux. Le premier inclura Nicolet et Bécancour, qui recevront lesdits bacs bruns. Viendra ensuite le tour des 20 municipalités avoisinantes, plus petites, où l’option de compostage résidentiel ou celle des points de ramassage communautaire sont étudiées.

La Régie de gestion des déchets pour Bécancour-Nicolet-Yamaska prévoit aussi une hausse de sa tarification pour 2023.

L'augmentation est de l'ordre de 20 %, en partie à cause de la hausse du coût de l’essence. La Régie avait déjà réduit le nombre de collectes en 2021 en faisant passer la collecte des déchets toutes les semaines en alternance avec le recyclage aux deux semaines.

Des élus inquiets

Le directeur général de la Régie, Mario Lacroix, explique que les municipalités souhaitent éviter une troisième collecte, mais le procédé n'est pas approuvé par le ministère de l'Environnement.

On n’a pas le choix, il faut y arriver. On est bien conscients qu’il y a du retard là-dessus et il faut que la décision se prenne. On fait tous partie d’une régie. [...] Il y a donc une question de coûts à regarder et de comment on va répartir ces coûts , explique-t-il.

En attendant, la facture pour la gestion du recyclage et des ordures devrait augmenter. Les élus, eux, souhaitent que ça ne coûte pas trop cher.

Il y a une indexation incroyable dans toutes les dépenses de la Ville, autant que dans les municipalités, s’inquiète Lucie Allard, mairesse de Bécancour. On anticipe malheureusement des coûts beaucoup plus grands lorsqu’on implantera également la gestion des matières organiques.

La Régie retourne donc à la recherche d'un procédé qui devrait être confirmé avant la fin de l'année 2022.