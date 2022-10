Le CCFM a l’ambition de devenir « une porte d’entrée de la culture franco-manitobaine »

L’assemblée s’est tenue devant une vingtaine de personnes, venues assister à cette assemblée formelle, mais surtout symbolique, après deux ans de défis pour le secteur culturel.

On est très content du bilan de notre deuxième année en pandémie , rapporte la directrice générale du CCFM , Ginette Lavack.

Une vingtaine de personnes ont assisté à l'assemblée générale du CCFM. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

L’organisme, qui se donne la mission de faire rayonner la culture franco-manitobaine, a redoublé d’inventivité pour faire vivre la culture malgré les contraintes sanitaires.

L’équipe du CCFM a fait preuve d’ingéniosité et de créativité pour mettre en œuvre notre mandat et faire rayonner les arts et la culture francophone chez nous , lit-on dans leur rapport.

Le Patio 340, un lieu de rassemblement extérieur, a par exemple permis de générer plus de 61 000 $ de bénéfices. En trois mois, le personnel a monté un site entier , souligne Ginette Lavack, impressionnée par le dévouement de ses équipes.

Retrouver une stabilité financière

La situation financière du CCFM demeure précaire , admet Ginette Lavack. Cette année était une période de transition.

On s’était donné un an. On n’était pas certain de ce que cette année de pandémie donnerait, on avait besoin de trouver une stabilité financière , confie la présidente du conseil d’administration du CCFM , Michelle Gervais.

En poste depuis le mois de mars, Mme Gervais espère annoncer des projets à long terme lors du cinquantième anniversaire de l’organisme, dans deux ans.

Michelle Gervais, présidente du conseil d’administration du CCFM. Photo : Radio-Canada / Chantallya Louis

« On veut que le 50e soit la relance d’un nouveau centre culturel, rebâti, qui répondra aux tendances modernes d’aujourd’hui. » — Une citation de Michelle Gervais, présidente du conseil d’administration du CCFM

Devenir un hub créatif

L’ambition du CCFM est de devenir un acteur incontournable dans la culture franco-manitobaine. On veut que le CCFM devienne cette porte d’entrée pour la culture , soutient Michelle Gervais.

On a des plans capitaux pour faire du CCFM un hub créatif. On veut que ce soit le centre de découverte de la culture franco-manitobaine. Que ce soit les artistes, les nouveaux arrivants, des touristes même , énumère la directrice.

Elle souhaite par ailleurs que le CCFM devienne un point de repère pour les touristes qui cherchent à découvrir la culture locale.

Avec les informations de Chantallya Louis