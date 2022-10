Le nombre de jeunes vapoteurs en augmentation

L’étude citée a été réalisée par l'Institut national de santé publique du Québec auprès de plus de 13 000 adolescents âgés de 15 ans ou plus.

60 % des 15 à 17 ans qui ont vapoté au cours du dernier mois nous disent qu’ils ont vapoté tous les jours ou sur une base hebdomadaire , soutient Flory Doucas, codirectrice de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac.

« On parle d’usage soutenu, c’est préoccupant, on est passé le stade de l’expérimentation. » — Une citation de Flory Doucas, codirectrice de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac

Les jeunes ne s’en cachent pas

En seulement quelques minutes en passant devant une école secondaire de la région, l’équipe de Radio-Canada a été en mesure d’identifier des dizaines de jeunes en train de vapoter.

« Malheureusement, c’est comme un moyen pour me calmer quand j’ai trop de colère. Ça ne marche pas tout le temps. [...] On développe assez rapidement une dépendance à la nicotine. J’ai remarqué que j’avais ma propre dépendance à la vapoteuse. » — Une citation de Une élève de 17 ans qui vapote

Des saveurs attrayantes

Mangues, bleuets, framboises et melon ne sont que quelques exemples d’une panoplie de saveurs disponibles dans les boutiques spécialisées. Ils sont nombreux à réclamer le retrait de ces produits aromatisés, estimant qu’ils rendent le vapotage plus attrayant.

Leur vente est toutefois interdite aux mineurs.

Même si un client rentre en boutique et dit ''j’achète ça pour ma nièce ou mon gars'', on vire les clients de bord et on refuse la vente , explique Daniel Marien, président québécois de l'Association canadienne du vapotage.

Pourtant, une utilisatrice de 15 ans rencontrée au hasard, affirme qu’elle n’a jamais eu de difficulté pour autant à s’en procurer, grâce, dit-elle, à l’intervention d’une tierce personne.

Les gens souvent qui ont eu notre âge et qui vapotaient beaucoup ou qui fumaient la [cigarette] à notre âge. Il y en a beaucoup que ça ne leur dérange pas vraiment.

Elle ajoute que vapoter permet de réduire son stress.

Daniel Marien compare son industrie à celle du Cannabis ou de l’alcool : impossible de contrôler ce que les gens d’âge adulte feront du produit acheté une fois sorti du commerce.

Ils devraient passer un règlement que c’est illégal pour les jeunes de l’avoir en main, souhaite M. Marier. Qu’il soit confisqué parce que ce n’est pas légal de l’avoir. J’ai personnellement quatre enfants et il n’est pas question que mes enfants aient une vapoteuse dans les mains, c’est garanti qu’ils n’auront jamais ça dans les mains.

Et interdire les produits aromatisés ne serait selon lui qu’un coup d’épée dans l’eau. D’autres provinces et d’autres pays les permettent, les jeunes n’auraient alors qu’à les commander sur internet, sans avoir la garantie qu’il s’agit d’un produit de qualité qui répond aux exigences en vigueur au Québec.

D’après le reportage de Jonathan Roberge