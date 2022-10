Le calme après la tempête à Moose Jaw

La vie reprend peu à peu son cours à Moose Jaw après la tempête de neige qui s'est abattue dans la province dimanche et lundi.

Cette tempête a causé des délestages, des fermetures de routes et a aussi bloqué des conducteurs.

Selon le maire Clive Tolley, Moose Jaw a été durement touchée par cette tempête. Mais depuis peu, l'électricité se rétablit tranquillement dans la ville.

Je pense que les gens, l'administration de la ville et nos travailleurs, et en particulier SaskPower, ont fait un excellent travail pour remettre les choses en place et les faire fonctionner à nouveau , a déclaré le maire.

Mardi, l'on pouvait toujours constater des arbres tombés, des routes encore enneigées, ou encore des voitures qui ont fait des sorties de route et des pannes d'électricité, selon un constat fait par Radio-Canada.

« C'est incroyable. Nos rues étaient bouchées, les arbres sont tombés, les gens étaient immobilisés. » — Une citation de Clive Tolley, maire de Moose Jaw

Nous sommes en Saskatchewan. C'était une tempête que nous n'avions peut-être jamais vue auparavant en termes de volume de neige tombée en si peu de temps. Mais maintenant, la plupart de nos artères principales sont dégagées , se réjouit Clive Tolley.

Selon le maire, la solidarité de la population a surtout prévalu ces derniers jours.

Ici, dans le centre-ville de Moose Jaw, il y a des gens qui marchent dans la rue et qui, voyant quelqu'un coincé, l'ont aidé à le sortir de sa place de stationnement et à le remettre sur la portion de route praticable , a ajouté Clive Tolley.

Résidente soulagée

Du côté des résidents, c'est un soulagement que la neige ait cessé de tomber. Certains ont manqué d'électricité pendant douze heures, dimanche.

Selon la résidente Ashlea Street, des arbres sont tombés sous le poids de la neige.

Environ sept arbres sont tombés jusqu'à présent. Mon mari a déneigé et il s'est retrouvé coincé avec le tracteur de déneigement. C'était donc toute une expérience , a déclaré Ashlea Street.

Elle et son mari sont propriétaires du restaurant Street Steakhouse Bar à Moose Jaw. Leur commerce a lui aussi été touché par la tempête. Des pertes financières ont aussi été observées selon eux.

La gestion de l'entreprise a été affectée tout comme d'autres commerces qui ont traversé ça aussi. Sur le plan financier, nous avons probablement perdu 5000 dollars , a déclaré Ashlea Street.

Du côté des hôtels, la situation est toute différente. Même si l'électricité a manqué, l'hôtel Best Western Plus a fait une bonne recette depuis dimanche selon la réceptionniste Thea Sergeant.

Il y avait beaucoup plus de gens qu'à l'habitude pour un dimanche ou un lundi. Ils essayaient de trouver un refuge pour la nuit , explique Thea Sergeant.

Avec les informations de Sara Maccagnan