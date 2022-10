Après l’annulation de Zermatt-Cervinia, Lake Louise se prépare

L’annulation des deux courses féminines prévues les 5 et 6 novembre à Zermatt-Cervinia fait suite à l'annulation des descentes masculines prévues au même endroit le 29 et le 30 octobre en raison de conditions températures anormalement chaudes , a annoncé la FIS.

Selon les organisateurs, il y a de fortes pluies en altitude et une neige dangereusement molle sur la partie inférieure du parcours.

La nature doit être respectée et acceptée , a déclaré le président du comité d'organisation, Franz Julen.

La FIS avait modifié le calendrier traditionnel espérant pouvoir offrir une course spectaculaire, avec un départ à plus de 3000 mètres d'altitude en Suisse et une arrivée au pied du Cervin, en Italie.

Les prochaines courses de descente au calendrier sont les épreuves masculines, du 25 au 27 novembre, et les épreuves féminines, du 2 au 4 décembre à Lake Louise.