Que de nouveaux visages au conseil municipal de Nipissing Ouest

Les résidents de Nipissing Ouest ont décidé de faire table rase sur leur conseil municipal et d’accorder leur confiance à de nouveaux venus en politique.

Ils espèrent ainsi rétablir un système de gouvernance fonctionnel au sein de la Municipalité, qui a été paralysée par les querelles entre ses élus depuis 2018.

Cette période de conflits a été une véritable honte pour notre communauté , estime Ken Perron, un résident de Nipissing Ouest. C’est pour ça que nous avons voté pour un grand changement hier soir.

Les trois conseillers sortants qui briguaient un nouveau mandat ont tous été défaits. Le conseiller municipal Dan Roveda, qui souhaitait devenir maire, est arrivé en dernière position.

Roland Larabie a été défait dans le quartier 6, avec une centaine de votes de moins qu'Anne Tessier, qui a remporté la course. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Roland Larabie, conseiller municipal du quartier 6, a également perdu son pari. Hier soir, j’ai appris que les résidents de mon quartier voulaient du changement, et il faut que j’apprenne à l’accepter , confie-t-il.

La nouvelle maire Kathleen Thorne Rochon, qui a œuvré pendant plusieurs années dans les domaines de la communication, de l’entrepreneuriat et du design graphique, s’est lancée en politique municipale cette année.

Parmi les huit nouveaux élus de Nipissing Ouest, seulement Jamie Restoule a déjà siégé au sein du conseil municipal.

Nipissing Ouest compte environ 15 000 habitants. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

On aura besoin d’un peu de formation et d’encadrement au début , admet Mme Thorne Rochon. Mais avec l’appui du personnel de la Municipalité, on accomplira de grandes choses.

Des résidents qui ont eu soif de changement

Le manque d’expérience des nouveaux élus ne les empêchera pas de livrer la marchandise, selon plusieurs résidents.

Ils vont apprendre rapidement, et surtout, ils ne commettront pas les mêmes erreurs que le conseil municipal précédent , croit Yvette Binette.

Je pense qu’il faut prendre les choses une journée à la fois, et les choses vont s’améliorer , ajoute Carmen Danis.

Carmen Danis espère que le nouveau conseil pourra s'attaquer à certains dossiers pressants, comme le manque de logements et les faibles revenus de certaines personnes âgées dans la communauté. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Pour sa part, Jamie Bezinet croit que les parcours diversifiés des nouveaux élus pourraient jouer en faveur de la Municipalité. C’est comme quand on embauche un nouvel employé, et on peut l’entraîner à sa manière, sans qu’il y ait d’habitudes à défaire , suggère-t-il.

Les deux dernières années ont été particulièrement mouvementées à Nipissing Ouest.

Plusieurs réunions du conseil municipal ont été annulées pour absence de quorum, et la province a même dû intervenir pour résoudre l’impasse.

M. Larabie espère que les membres du nouveau conseil municipal réussiront à travailler ensemble. Il ne faut pas arriver avec des ''agendas'', c’est ce qu'on a appris du dernier conseil municipal , conclut-il.

Le taux de participation à Nipissing Ouest était de 47 % lundi soir, soit 10 % de plus que la moyenne provinciale de l’Ontario.