Le triomphe de la persévérance de Rose Laliberté-Roy

Ça fait longtemps que je patine. Je ne suis jamais vraiment sorti du lot , lance sans détour la nouvelle recrue de l’équipe canadienne sur longue piste.

La passion a toujours été là, précise l’athlète de 23 ans. Née dans une famille de patineurs, elle est tombée en amour avec la course dès son jeune âge. Mais elle est passée au patinage sur courte piste à celui sur longue piste sans jamais être considérée comme l’un des meilleurs espoirs de son sport au pays.

Voilà pourquoi sa quatrième place au 500 mètres des championnats nationaux à Québec, il y a deux semaines, en a surpris plus d’un. Y compris la principale intéressée.

J’étais sur un nuage. Quand tu ne t’attends pas à des résultats comme ça et que ça arrive à la maison, ça prend du temps à redescendre un peu , relate Rose Laliberté-Roy au sujet de la course qui lui a valu une place à temps plein sur le circuit de la Coupe du monde, cette saison.

Elle qui s'est longtemps entraînée à l'extérieur, à l'anneau de glace Gaétan-Boucher, Rose Laliberté-Roy assure que l'ouverture du Centre de glaces change la donne. Photo : Courtoisie de Rose Laliberté-Roy

Ce n’est pas un hasard si cette performance a eu lieu au Centre de glaces de Québec. Son ouverture, il y a un peu plus d'un an, a marqué un tournant dans la jeune carrière de l’athlète lévisienne. Elle qui n’avait jamais réussi à participer aux Mondiaux juniors, elle s’est classée pour une Coupe du monde néo-sénior l’hiver dernier. Ç'a été annulé à cause de la COVID, mais ça m’a montré que je pouvais être parmi les meilleures.

L'exemple Dubreuil

Avec le nouvel anneau, on dirait que ça a juste poussé ma progression au max. Je progresse de course en course. Je pense que c'est la persévérance qui m’a amené là où je suis aujourd’hui , relate celle qui s’envolera pour la Norvège la semaine prochaine pour ses débuts en Coupe du monde.

Elle y retrouvera les autres sprinteuses de l’équipe nationale. Chez les femmes, elle est la seule à s’entraîner à Québec. Le reste du groupe est à Calgary, mais Laliberté-Roy peut compter sur trois patineurs d’expérience comme partenaires d'entraînement.

Ça se passe vraiment bien. Je suis one of the boys , illustre-t-elle au sujet du quatuor complété par Christopher Fiola, Cédrick Brunet et Laurent Dubreuil.

Rose Laliberté-Roy à ses débuts en patinage de vitesse, à sept ans, alors qu'elle avait un certain Laurent Dubreuil comme entraîneur. Photo : Courtoisie de Rose Laliberté-Roy

Il faut dire qu’elle connaît Dubreuil depuis longtemps. À sept ans, elle avait comme entraîneur le futur champion du monde, alors âgé de 14 ans, au club de Saint-Étienne. J’ai l’impression qu’il a toujours été là, c’est juste que maintenant on se voit tous les jours. C’est vraiment un exemple pour moi.

Le Québec retrouve sa place

En plus des quatre sprinteurs, trois autres patineurs québécois sur longue piste se sont taillé une place sur la délégation canadienne en Coupe du monde cette saison. La plus grosse délégation en plus de 30 ans pour la province. Ce n’est pas un hasard, explique Robert Dubreuil.

Aux Jeux de Calgary en 1988, 13 des 16 patineurs canadiens étaient Québécois. Puis subitement, les anneaux de glace couverts sont arrivés, il y en avait un à Calgary et on est tombé à deux Québécois sur l’équipe nationale en 92. On a jamais dépassé quatre depuis. Et là subitement, un an après l’ouverture du Centre de glaces, on en a sept , raconte le directeur général de la Fédération de patinage de vitesse du Québec.

Laurent Dubreuil sera entouré de six autres patineurs québécois en Coupe du monde, cette saison. Photo : Tjerk Bartlema / Patinage de vitesse Canada

Et ce n’est qu’un début, selon lui. Car la prochaine génération de patineurs québécois va grandir dans le sport en ayant accès à un anneau de glace couvert. Ce qui devrait amener davantage de jeunes athlètes sur courte piste dont la taille et le coup de patin s'y prêtent à se convertir sur longue piste.

Là, on lutte un peu plus à armes égales avec les gens qui s'entraînent à Calgary. Les athlètes vont pouvoir soutirer le maximum d’eux-mêmes avec une infrastructure qui est là à l’année.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin