Brunelle-Duceppe heureux de voir Ottawa repousser une date d’échéance de subventions

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) avait octroyé 750 000 $ à Saint-Henri-de-Taillon pour moderniser sa marina, 250 000 $ à L'Ascension pour une piste à rouleaux et 225 000 $ à Saint-Gédéon pour la requalification de l'église, a précisé un communiqué du Bloc québécois.

Or, ces projets devaient être réalisés avant le 31 mars 2023 pour conserver l'aide fédérale, ce qui aurait été impossible en raison notamment de la pénurie de main-d'oeuvre et de problèmes d'approvisionnement.

Le député bloquiste dans Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, est heureux de voir que les pressions qu'il a exercées auprès d'Ottawa ont permis d'obtenir une prolongation du programme jusqu'au 31 mars 2024.

Mon équipe et moi travaillons depuis mai dans ces dossiers-là. D’avoir la confirmation que les efforts mis en coulisse et dans les médias ont porté fruit, ça me rend fier. Encore une fois, nous sommes allés chercher à Ottawa l’argent qui nous revient de droit, et ce, jusqu’au moindre sou, comme promis. Je me réjouis de cette décision parce qu’elle permettra aux municipalités de jouir d’un temps raisonnable pour réaliser leurs projets , a dit Alexis Brunelle-Duceppe par voie de communiqué.

Contacté par Radio-Canada, le maire de Saint-Henri-de-Taillon, Laval Fortin, s’est réjoui d’avoir reçu l’aide du député dans le dossier de la marina.

À Saint-Gédéon, la campagne de financement a été lancée le 18 octobre dernier pour convertir l’église Saint-Antoine-de-Padoue en salle multifonctionnelle.

Selon les informations de Michel Gaudreau