L’UQAT s’entend avec l’Alliance Sport-Études pour ses étudiants-athlètes

Grâce à ce partenariat, les étudiants-athlètes de l’UQAT qui sont identifiés par leur fédération sportive provinciale pourront bénéficier d’un encadrement et de services pédagogiques adaptés à leur réalité.

Sébastien Fyfe, directeur général de l’Alliance Sport-Études, signale que plusieurs étudiants-athlètes de haut niveau doivent régulièrement voyager à l’extérieur du Québec et du Canada pour des entraînements et des compétitions.

D’après M. Fyfe, ceux qui feront partie du programme bénéficieront d’une plus grande flexibilité dans la gestion de leurs études.

Les athlètes sont à l’extérieur de la province ou du pays régulièrement, ont des camps d’entraînement et des compétitions, alors ils pourront avoir de la flexibilité dans le cadre de leurs études, la collaboration et la compréhension des enseignants quand ils vont s’absenter, avoir du soutien par le personnel professionnel qui peut les aider dans certains enjeux au niveau de leur aménagement d’horaire, au niveau des absences quand il y a des dates de remise de travaux, donc de pouvoir être soutenus quand tout cela arrive , explique-t-il.

Comme en salle de classe

Selon Bryan B. Trudel, doyen aux études à l’UQAT, le programme est essentiellement destiné aux étudiants inscrits à des cours à distance, qui pourront bénéficier d’une atmosphère similaire à celle de la salle de classe.

Le doyen aux études à l'UQAT, Bryan B. Trudel (Archives) Photo : gracieuseté UQAT

C’est notre façon de faire, c’est notre modèle à nous. Des programmes sont offerts complètement à distance, mais ce sont des cours qui ont été filmés pour la très grande majorité dans de vraies classes, avec de vrais étudiants. Donc, plutôt que d’avoir des livres à lire ou seulement de la documentation à consulter sur une plateforme web, les étudiants inscrits chez nous peuvent visionner les cours à leur rythme, le nombre de fois qu’ils veulent, au moment qu’ils veulent, peu importe où ils se trouvent sur la Terre , indique M. B. Trudel.

« Les athlètes qui font des compétitions de haut niveau se trouvent plus dans les grands centres. Ce sont donc des étudiants qui vont être plus à distance, mais la beauté de la chose, c’est que nos programmes sont offerts entièrement à distance. Même les examens pourront se faire à distance. » — Une citation de Bryan B. Trudel

Services personnalisés

Sébastien Fyfe affirme en outre que les étudiants-athlètes de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue auront dorénavant accès à une gamme de services personnalisés offerte par l’équipe de l’Alliance Sport-Études.