Gala Québec Cinéma : Radio-Canada maintient le cap, malgré les critiques

Radio-Canada doit des explications à toute l’industrie cinématographique. Il est trop facile d’invoquer les faibles cotes d’écoute d’un gala diffusé en juin pour en justifier l’abolition , a indiqué, par communiqué, Hélène Messier, présidente-directrice générale de l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM).

Nous demandons à Radio-Canada de surseoir à sa décision [...] et de s’asseoir avec des représentants du milieu pour discuter d’une réelle stratégie visant à promouvoir et à faire rayonner notre cinématographie , a-t-elle ajouté.

Dans un communiqué, la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec (SPACQ) a également demandé à Radio-Canada de revoir une décision qu’elle juge d’autant plus incompréhensible et inappropriée que l’industrie du cinéma d’ici peine à se remettre des conséquences de la pandémie et que le Gala Québec Cinéma devait fêter son 25e anniversaire l’année prochaine.

D’autres galas concernés?

Toutefois, en entrevue avec Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18, Dany Meloul a confirmé la volonté de Radio-Canada de remplacer la diffusion de cette cérémonie annuelle de récompenses par une émission d’une heure visant à mettre en lumière le cinéma québécois, mais autrement.

À travers le monde, les galas sont moins prisés par le public, a-t-elle constaté. Cette notion de regarder une remise de prix à la télévision ne marche plus.

D’ailleurs, elle n'exclut pas que Radio-Canada décide de cesser de diffuser d’autres galas à l’avenir.

« Je ne peux pas vous dire qu’on met fin à tous les galas, mais je ne peux pas vous dire que tous les galas vont rester non plus. C’est du cas par cas. » — Une citation de Dany Meloul, directrice générale de la Télévision à Radio-Canada

Dany Meloul a également fermé la porte à une potentielle diffusion du prochain Gala Québec Cinéma sur ICI ARTV, ou sur toute autre plateforme radio-canadienne.

Elle aimerait cependant que l’industrie du cinéma québécois fasse confiance à Radio-Canada dans sa volonté de continuer à faire rayonner les films réalisés dans la Belle Province.

Dany Meloul Photo : Radio-Canada

Il y a deux ans, on avait mis fin à deux émissions culturelles sur ARTV et on avait été hautement critiqués. On disait : "C’est la fin de la culture à ARTV" , a-t-elle rappelé.

On avait dit : "Attendez, on arrive avec une nouvelle offre et c’est ce qu’on a fait" , a-t-elle ajouté.

Un distributeur sonne l'alarme

Ces propos ont fait fortement réagir Louis Dussault, président de la société de distribution K-Films Amérique.

Dany Meloul insulte le cinéma québécois par cette attitude et cette fermeture. Je n’en reviens pas, a-t-il déclaré. Comment se fait-il qu’elle soit à ce point incapable d’écouter les doléances du milieu du cinéma? Elle veut absolument tuer le cinéma québécois.

Selon lui, le milieu du cinéma québécois est abasourdi et consterné depuis l’annonce de lundi.

« C’est comme si on ne valait rien. On prend ça comme une grande insulte à notre travail. » — Une citation de Louis Dussault, président de K-Films Amérique

Louis Dussault ne comprend d’autant pas la décision de Radio-Canada que les cotes d’écoute d’environ 500 000 personnes enregistrées lors du dernier Gala Québec Cinéma n’étaient pas si basses, selon lui, considérant le fait que la cérémonie a été diffusée en période estivale.

C’est absolument inacceptable de la part d’un diffuseur public, a-t-il souligné. C’est sa responsabilité de diffuser le gala qui honore les artisans de notre cinéma national. C’est un service culturel essentiel.

Québec Cinéma à la recherche de solutions

La directrice générale de Québec Cinéma, Sylvie Quenneville, a affirmé mardi en entrevue à Radio-Canada que son organisme compte maintenir ses liens avec l'industrie. Le système de votation des films, ainsi que les récompenses qui en découlent, demeurent dans les plans.

En ce qui a trait au gala, Sylvie Quenneville dit être à la recherche d' alternatives .

Est-ce qu'il y a d'autres diffuseurs qui pourraient être intéressées? Est-ce qu’il y a d’autres formules? C’est à voir. Mais c'est sûr qu'on va trouver des solutions, parce qu'on veut que notre cinéma brille et soit vivant.

Rappelons que lundi soir, Québec Cinéma a vivement dénoncé la décision de Radio-Canada, et a notamment dit souhaiter que le diffuseur public poursuive son mandat essentiel, surtout dans une période où l’industrie cinématographique québécoise a été fortement touchée par la pandémie des deux dernières années.