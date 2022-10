Partager sa passion pour les serpents

Sheri Monk, une femme du sud de l'Alberta, consacre son temps à protéger les serpents et à éduquer les gens à l'importance et au rôle de ces animaux dans l'écosystème.

La municipalité de Medicine Hat, située à 270 kilomètres au sud-est de l'Alberta, compte de nombreux serpents. Les étés chauds, les proies abondantes et une faible densité de population permettent à plusieurs espèces de bien y vivre.

Les rivières de la région, dont la rivière Milk, la rivière Saskatchewan Sud et la rivière Red Deer, offrent aussi des refuges parfaits pour des nids de serpents pendant l’hiver.

Sheri Monk s’est prise d’une véritable passion pour ces reptiles. Elle sait que cet engouement n'est pas populaire, mais selon elle, les serpents sont des animaux mal compris.

En marchant à travers une vaste plaine près de Medicine Hat, elle se penche et ramasse une peau de serpent blanche dans les herbes jaunies.

C’est un serpent de bonne taille. C’est génial! , lance-t-elle.

Un serpent dans les herbes. Photo : Facebook / Snakes on a Plain

Sheri Monk possède l’entreprise Snakes on a Plain, qui propose des services de relocalisation des serpents, des séminaires éducatifs et qui réalise des études environnementales pour les entreprises du sud de l'Alberta et de la Saskatchewan.

Sheri Monk souhaite notamment réduire les conflits entre les hommes et les serpents et aider à la survie de ces reptiles.

Pour eux, nous ressemblons à un très gros prédateur. Ils ne veulent donc pas mourir , a-t-elle déclaré.

Les crotales des Prairies sont notamment considérés comme une espèce préoccupante en Alberta. Ils sont menacés par la disparition de leur habitat et la mortalité routière.

Elle rappelle que les reptiles s'affairent tout au long de l'été à accumuler suffisamment de calories pour passer l'hiver, chassant les petits rongeurs, des spermophiles et même des oiseaux.

Lorsqu'ils se sentent menacés et qu’ils secouent leur queue, se lèvent ou attaquent, ils brûlent de précieuses calories, mettant leur survie en péril.

Le braconnage, un faible taux de reproduction et l'impossibilité de se rafraîchir lors d’épisodes de chaleurs extrêmes s'ajoutent à ces difficultés.

C'est pourquoi nous essayons au maximum de protéger l'endroit où ils se cachent , explique Sheri Monk. Ils sont super vulnérables.

Affronter ses peurs

Une autre partie de son travail consiste à dissiper les mythes sur les serpents.

Par exemple, j’entends parfois que les bébés serpents à sonnette sont les plus dangereux. C’est faux , dit-elle.

Des leçons que Sheri Monk a offertes à Allison Carroll, longtemps terrifiée par les serpents.

Allison Carroll a déménagé du Nouveau-Brunswick à Medicine Hat en 2012. Sa phobie des serpents l’avait forcée à abandonner sa passion du vélo de montagne, car elle était terrifiée à l'idée de voir un serpent sur les sentiers.

J’étais paniquée, j’avais les mains moites ou l'envie de me rouler en boule à l’idée de voir un serpent. Je pensais que j’allais devoir vivre avec cette peur paralysante pour le reste de ma vie , dit Allison Carroll.

Il y a environ cinq mois, Allison Carroll a contacté Sheri Monk qui l’a aidée à vaincre sa peur en lui expliquant le comportement des serpents.

Allison Carroll avait une phobie des serpents que Sheri Monk l'a aidé à vaincre. Photo : James Young / CBC

Maintenant quand je vois un serpent sur un sentier, je commence à réfléchir à ce qu'il fait et pourquoi , dit Allison Carroll.

Ça arrive souvent en vélo de voir des serpents étalés sur un sentier en train de prendre le soleil. Là, je comprends qu’il prend juste le soleil pour se réchauffer.

Allison Carroll a repris le vélo et elle espère que d'autres ayant la même peur pourront faire de même.

Ça aide de se renseigner et de comprendre pourquoi ils sont ici et comment ils contribuent à notre faune et à l’environnement.

Si vous croisez un serpent en nature, la meilleure chose à faire est de lui donner de l'espace et de s’éloigner idéalement d'au moins 2,5 m. Ils ne vont pas vous poursuivre. C'est un mythe , dit Sheri Monk.

Le ministère de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta dit ne pas savoir s’il y a déjà eu des morsures de serpent à sonnette dans la province, mais ajoute que jamais personne n'en est mort.