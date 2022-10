Mesures COVID-19 : l’Alberta aurait à légiférer avant d’offrir un pardon aux contrevenants

Samedi, lors d’une conférence de presse, une journaliste a demandé à Danielle Smith si ce pardon serait offert à la douzaine de personnes qui ont été arrêtées lors du barrage de Coutts. Quatre d’entre elles font maintenant face à des accusations criminelles, notamment d’avoir conspiré pour tuer des policiers.

Les personnes auxquelles je pense sont celles qui ont été arrêtées, comme des pasteurs, ou qui ont reçu des amendes pour ne pas avoir porté de masque. Ce n’est pas normal de recevoir une amende et d’être poursuivi pour cela. Je vais donc étudier quelles amendes ont bel et bien été données et je demanderai un avis juridique sur les amendes que nous pouvons annuler et sur la façon d'offrir un pardon , a répondu Danielle Smith.

Le ministère de la Justice n’a pas été en mesure de fournir immédiatement le nombre d’amendes imposées en raison des restrictions sanitaires pendant la pandémie. Un bon nombre d’entre elles ont été abandonnées au fil du temps, notamment à mesure que les restrictions sanitaires étaient levées.

Certains restaurants, églises et pasteurs ont fait la manchette pour leurs violations répétées des restrictions sanitaires. L’église Church in the Vine, à Edmonton, a par exemple écopé d’une amende de 80 000 $ pour avoir enfreint à trois reprises les mesures de santé publique de la province.

Une loi serait nécessaire

La professeure agrégée de droit Lisa Silver, de l’Université de Calgary, affirme que le gouvernement provincial ne dispose présentement pas du pouvoir d’offrir un pardon pour des amendes de nature réglementaire. S’il veut pouvoir le faire, il devra rédiger une loi se donnant cette autorité.

Par le passé, deux lois donnant une forme ou une autre de pouvoir de pardon au gouvernement albertain ont existé. Elles ne sont plus en vigueur, mais le gouvernement de Danielle Smith pourrait s’en inspirer, affirme Lisa Silver.

Lisa Silver ajoute que le gouvernement albertain ne pourra pas offrir de pardon aux personnes ou aux entités qui font face à des accusations criminelles ni à celles qui ont été mises à l’amende pour ne pas avoir respecté leurs conditions de libération. Puisqu’elles relèvent du Code criminel, ces accusations et ces amendes sont de compétence fédérale.

Il est très rare que le gouvernement fédéral accorde un pardon ou une suspension du casier judiciaire, ajoute la professeure. L’un des rares cas s'est produit au moment de la légalisation du cannabis.

Le gouvernement fédéral s’est limité à la décriminalisation de la possession simple de cannabis et au processus accéléré de suspension des casiers judiciaires. Ce n’était pas sans limites , explique Lisa Silver.

Le gouvernement fédéral a mis beaucoup de temps pour décider de ce qui était approprié. C’était une question de consensus social , soutient-elle.

L'Assemblée législative de l'Alberta ne devrait reprendre ses travaux qu'à la fin du mois de novembre, puisque la première ministre doit d'abord se faire élire dans une élection partielle dans Brooks-Medicine Hat.

Inapproprié, juge le NPD

Le porte-parole du Nouveau Parti démocratique provincial en matière de Justice, Irfan Sabir, a condamné la possibilité d’offrir un pardon aux contrevenants aux restrictions sanitaires.

C’est vraiment inapproprié que Danielle Smith continue de menacer d’interférer politiquement dans l’administration de la justice et l’État de droit. Personne, dans le bureau de la première ministre, ne devrait appuyer ou encourager le non-respect des lois fédérales, provinciales ou municipales. Personne ne devrait suggérer qu’il a un pouvoir qui outrepasse celui de la cour , écrit-il dans un communiqué.

Il se dit également profondément préoccupé par le fait que Danielle Smith n’ait pas écarté d’emblée l’idée d’offrir un pardon aux manifestants arrêtés à Coutts.