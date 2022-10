Fonderie Horne : les Anishinabeg prêts à recourir aux tribunaux pour être entendus

Alors que les consultations publiques sont maintenant terminées, les Premières Nations de Long Point, de Kebaowek et de Timiskaming affirment que leurs droits ont été « complètement ignorés » et n’écartent pas un possible recours aux tribunaux afin d'être davantage consultés dans le dossier de la Fonderie Horne.

Les leaders politiques anishinabeg se disent profondément préoccupés par les émissions polluantes de l’usine appartenant à Glencore et par leurs répercussions sur la pratique des activités traditionnelles, et s'inquiètent de façon marquée de la contamination des cours d’eau, de la faune et de la flore.

Ces préoccupations se feraient d’ailleurs de plus plus sentir au sein des communautés autochtones de l’Abitibi-Témiscamingue, comme l’explique Steeve Mathias, ancien chef de la Première Nation de Long Point et porte-parole de la nation algonquine Anishinabeg dans ce dossier.

« La forêt est notre garde-manger. Les gens pratiquent encore beaucoup la pêche, la chasse et la cueillette de plantes médicinales. On se pose de sérieuses questions si ces activités-là sont toujours sécuritaires. » — Une citation de Steeve Mathias

Malgré l’envoi de plusieurs lettres au ministère de l’Environnement pour lui faire part de ces préoccupations, souvent sans réponse, la seule consultation spécifique offerte aux communautés autochtones, selon leurs dires, a été une courte rencontre par visioconférence le 12 octobre dernier.

« Il n’y a rien de significatif là-dedans. Tout ce qu’on demande, c’est de recevoir l’attention et le respect qui nous reviennent », exprime Steeve Mathias.

Steeve Mathias, porte-parole de la nation algonquine Anishinabeg dans le dossier de la Fonderie Horne. (Archives) Photo : Radio-Canada / Émélie Rivard-Boudreau

Consultation distincte demandée

La grande cheffe du Conseil tribal de la nation algonquine Anishinabeg, Savanna McGregor, le chef de la Première Nation de Long Point, Henry Rodgers, le chef de la Première Nation de Kebaowek, Lance Haymond, et le chef de la Première Nation de Timiskaming, Jean Miljour, demandent ainsi l’élaboration d’un processus de consultation approfondi et distinct auprès des membres de leurs communautés.

Le gouvernement devrait savoir que les Anishinabeg ont des droits précis sur leur territoire ancestral non cédé et que le renouvellement de ces autorisations sans consultations sérieuses et sans le consentement des Anishnabeg constituerait une atteinte grave et sans équivoque à nos droits constitutionnels , soutient M. Mathias.

Le premier ministre interpellé

Le porte-parole de la nation algonquine Anishinabeg dans ce dossier salue l’implication des citoyens de Rouyn-Noranda qui revendiquent une réduction plus rapide des émissions de contaminants de la Fonderie Horne.

Selon Steeve Mathias, la prochaine autorisation ministérielle devrait prévoir l’atteinte des normes québécoises pour tous les contaminants, et ce, le plus rapidement possible.

« On comprend très mal, dans nos communautés, comment des exceptions aussi importantes peuvent être accordées à une grosse multinationale. C’est une question de santé et ça devrait être pris beaucoup plus au sérieux. » — Une citation de Steeve Mathias

Les Anishinabeg interpellent au passage le premier ministre du Québec, François Legault, afin que ce dernier s’implique davantage dans la gestion du dossier.