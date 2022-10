Dans la folle maison hantée des Sauvé

À l’Halloween, il y a des maisons que l’on décore avec des citrouilles et des toiles d’araignées. Et dans une catégorie à part, il y a la maison des Sauvé.

Devant le 998, rue de la Nébuleuse, le terrain a été transformé en une scène digne du Far-West, avec un faux mur de bois, des personnages robotiques animés et une diligence grandeur nature. À l’intérieur, c’est la fête au saloon, alors que des squelettes de cowboys et des membres de la famille en costumes accueillent les visiteurs et les guident vers un parcours de quelque 130 mètres peuplé de sorcières, d’araignées et de personnages maléfiques.

Cette maison hantée est le projet de passion de Suzie David et Gilles Sauvé Junior. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau-Potvin

Cette maison hantée faite maison est le projet de passion et de contreplaqués que Suzie David et Gilles Sauvé Junior répètent chaque 31 octobre depuis maintenant six ans.

En 2016, nos filles nous ont avertis qu’elles étaient suffisamment vieilles pour passer l’Halloween toutes seules. Mais nous, on avait un malin plaisir à le passer avec elles, parce qu’on aimait voir les décorations chez les gens, voir les réactions des enfants , raconte Mme David.

La solution ? On allait accueillir les enfants à la maison , se sont résolus l’enseignante et son conjoint, entrepreneur en construction.

Les thèmes de la maison hantée varient d’une année à l’autre. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau-Potvin

Les thèmes varient d’une année à l’autre – la maison hantée a déjà été dédiée, par exemple, aux clowns ou aux squelettes. Le projet, lui, grandit d’année en année. Pour concrétiser le parcours de cette année, trois fois plus long que celui de l’an dernier, le couple a dû commencer à faire les plans dès le mois de juillet.

Afin de rassembler tous les éléments nécessaires à une maison hantée western, Mme David et M. Sauvé Junior disent avoir sillonné le Québec pour explorer différents marchés aux puces.

Certains objets ont été plus difficiles à trouver que d’autres. Gilles voulait absolument avoir une calèche , raconte Suzie David. Ses prières ont été entendues : un bon samaritain a accepté de leur prêter la sienne, une véritable antiquité, à condition qu’elle reste à l’abri de la pluie.

Une généreuse attention, sauf que… On n’est pas maîtres de la température , fait-elle valoir. Alors Gilles s’est dit : "Je vais en construire une!" .

La maison hantée des Sauvé attire de plus en plus de curieux. Photo : Radio-Canada / Camille Bourdeau-Potvin

Dans le quartier, la maison hantée des Sauvé attire de plus en plus de curieux. L’an dernier, entre 5000 et 6000 visiteurs s’y sont rendus, estiment les propriétaires des lieux.

Le couple veut donc mettre cette popularité au service d’une bonne cause en demandant aux visiteurs un don pour le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO). Nos filles en ont bénéficié. C’est un service cinq étoiles "plus plus" , témoigne Suzie David.

On remercie énormément le service, les garde-malades, les docteurs qui étaient là-bas. Aujourd’hui, si on peut en donner un peu plus de cette façon-là, on le fait , ajoute Gilles Sauvé Junior.

Les portes de la maison hantée seront ouvertes les 29, 30 et 31 octobre, de 17 h à 21 h.

Avec les informations de Camille Bourdeau