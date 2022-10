Le déploiement d’Internet haute vitesse prend du retard dans le Haut-Saint-François

La ruralité est placée en deuxième ordre. Je veux qu'on soit au même niveau que le monde urbain , déplore d'entrée de jeu le préfet de la MRC du Haut-Saint-François, Robert G. Roy.

Selon M. Roy, certains citoyens ont le fil qui pend après la maison et attendent d'être branchés . On reçoit des courriels de gens exaspérés , a-t-il raconté au micro de Par ici l'info.

Le préfet de la MRC du Haut-Saint-François, Robert G. Roy, déplore les retards qui s'accumulent dans le dossier de l'accès à Internet haute vitesse dans sa MRC. Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Katy Lussier est l'une d'elles. C'est le câblage du fournisseur. Ils sont venus l'installer fin juin, début juillet. Il est toujours là. Il n'a pas bougé. On part des courriels où on nous a dit de ne pas nous décourager, mais on n'a pas de nouvelles d'eux. Je commence à perdre patience.

Selon Mme Lussier, on lui aurait dit que les retards s'expliqueraient par le manque de personnel et par la COVID-19, entre autres.

« Starlink n'est pas la solution »

Les foyers qui ne sont pas encore branchés se sont fait proposer d'opter pour le service Internet par satellite de Starlink. Or, cette solution est loin d'être optimale, affirme le préfet dans un communiqué. La MRC a un couvert forestier à 80 %. Est-ce qu'on devrait demander à nos résidents d’abattre leurs arbres afin de recevoir le signal? [...] Et cela, pour un service qui, bien qu’étant plus performant que les services satellitaires géostationnaires ou en orbite moyenne, n’offre pas la stabilité, la fiabilité et la performance d’une connexion fibrée?

« Je veux qu'on me fasse la promesse que tout le monde va être branché en mars 2023. Comme c'est là, les gens sont pris en otages. » — Une citation de Robert G. Roy, préfet de la MRC du Haut-Saint-François

Le gouvernement a annoncé qu’il sévira contre les fournisseurs d'Internet qui n’ont pas été en mesure de respecter leurs engagements avant le 30 septembre 2022. Tout le monde va être branché. On va suivre le dossier de très près , assure le député d'Orford, Gilles Bélanger.