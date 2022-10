Un troisième vol avec 200 réfugiés ukrainiens attendu mardi en Saskatchewan

Selon le gouvernement, dès leur arrivée, ces réfugiés pourront se rendre dans un centre d'accueil où ils auront une assistance pour obtenir entre autres des cartes de santé de la province ainsi que de l'aide à l'ouverture de comptes bancaires.

La population et les entreprises de la Saskatchewan sont une fois de plus prêtes à accueillir ces réfugiés dans notre province et nos communautés , a déclaré le ministre de l'Immigration et de la Formation professionnelle, Jeremy Harrison, dans un communiqué de presse.

Ils seront aussi assistés dans leurs recherches de logement, d'emploi, ou encore d'éducation, précise le gouvernement.

Nous nous attendons à ce qu'ils s'installent dans toute la province, comme nous l'avons vécu avec les deux premiers vols, et nous sommes fiers de leur offrir un sentiment de sécurité, ce qui leur manque depuis un certain temps , a ajouté Jeremy Harrison dans le communiqué de presse.

Un total de cinq vols humanitaires sont attendus dans la province d'ici le 31 mars 2023, peut-on lire dans le communiqué de presse.

En août, la Saskatchewan avait signé un protocole d’entente avec les organisations humanitaires Solidaire et Open Arms pour faciliter l'accueil de ces réfugiés ukrainiens.

La province souhaite ainsi accueillir plus de 1000 réfugiés selon cette entente.

Les deux premiers vols ont déjà atterri en juillet et en août 2022. Avec l'arrivée de ce vol, plus de 2000 Ukrainiens déplacés sont en Saskatchewan depuis le début du conflit, indique le gouvernement.

Les nouveaux arrivants ukrainiens peuvent obtenir des renseignements sur les programmes et les services de façon continue en composant le 1-833-613-0485 ou en consultant le site web du gouvernement à cet effet  (Nouvelle fenêtre) .