France Castel renoue avec la chanson, 46 ans plus tard

Avant de devenir une comédienne prolifique, tant à la télévision qu’au cinéma et au théâtre, France Castel a fait ses débuts comme choriste et chanteuse. À 78 ans, elle lancera vendredi son premier album de chansons originales depuis En corps à cœur, sorti en 1976.

L’artiste affirme que l’étincelle qui a ravivé la flamme est le prix d’interprète Lucille-Dumont que lui a remis la Société des auteurs et compositeurs du Québec (SPACQ) en 2021. J’avais fait le deuil de l’interprète avec des chansons originales , avoue-t-elle.

Heureusement, la chanteuse en elle n'était pas trop rouillée, puisqu’elle a eu l’occasion de mettre sa voix en valeur à la télévision ou encore au théâtre. Je pense que j’ai fait 60 fois En direct de l’univers. J’ai aussi fait beaucoup de théâtre chanté – Lorraine Pintal m’engageait toujours au Théâtre du Nouveau Monde (TNM) lorsqu’elle avait besoin d’une actrice qui savait chanter , raconte-t-elle.

Daniel Lavoie et Luc De Larochellière à la composition

Le nombre de collaborateurs et de collaboratrices qui ont participé à l’album est assez impressionnant, que ce soit pour l’écriture des paroles ou la composition de la musique. On trouve notamment dans la liste Louis-Marie Mathieu, Pierre Huet et Thérèse Bichara aux textes, ainsi que Daniel Lavoie, Luc De Larochellière et Andrea Lindsay à la musique.

Ça m’a beaucoup touchée. Ce sont des gens que je respecte énormément , explique la chanteuse. L’album est réalisé et arrangé par Pascal Mailloux, qui prête aussi sa voix et joue des claviers, et une douzaine de musiciens et musiciennes viennent compléter l’équipe.

Les 11 nouveaux titres que l’on trouve sur France Castel ratissent plutôt large, entre chanson française, valse, blues, jazz, country et pop. Elle a même failli faire une chanson classique . Une curiosité que la touche-à-tout attribue à ses parents, qui l’ont élevée en lui faisant écouter toutes sortes de musiques. J’appelle ça un problème d’abondance , ajoute-t-elle en riant.

La comédienne France Castel sort un nouvel album Photo : A. Media / Karine Dufour

Un album bilan, entre l’amour, la folie, les démons et la mort

Pour ce qui est des textes, France Castel présente son nouvel opus comme un album qui fait le bilan de sa vie. Elle y parle du temps qui passe (Temps fou), de son métier d’actrice (Ma vie comme du cinéma), de l’amour sous toutes ses coutures (Miles, L’amour est né, On s’aime encore) et même de sa passion pour le jeu, particulièrement le poker (Bluff).

C’est un bilan de toutes les étapes de ma vie, que ce soit l’amour, la folie, les démons, la mort, la finalité. J’ai 78 ans, alors je ne me voyais pas chanter des choses sans signification pour moi. C’est pour ça que je suis allée dans des thèmes assez forts et profonds , affirme-t-elle.

Le nouvel album de France Castel sera lancé vendredi. Elle l’a présenté une première fois sur scène lundi soir à l’occasion d’un spectacle de lancement au Cabaret Lion d’Or, à Montréal, mais elle n’a prévu pour l’instant aucune autre représentation. À 78 ans, elle préfère se laisser une liberté et y aller selon son intuition. J’ai beau ne pas sentir mon âge, c’est sûr que je l’ai. Il faudra voir , conclut-elle.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l'émission Le 15-18. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté ou de concision.