Des compensations inadéquates à des commerces de la place de l’Hôtel-de-Ville

Alors que la première phase des travaux à la place de l’Hôtel-de-Ville se termine, des commerçants du Vieux-Québec disent avoir eu peu d’écoute de la part de la Ville depuis le mois d’avril.

C’est encore plus difficile que pendant la pandémie , affirme la copropriétaire de la boutique 3 Poules, Isabelle Beaulieu. Elle dit avoir demandé à la Ville de changer les pancartes de signalisation à proximité des travaux pour mettre davantage l'accent sur la présence des magasins, toujours ouverts.

On sortait d’une pandémie; à leur place, j'aurais donné une pause aux commerces. Je nous aurais laissés reprendre notre souffle , ajoute Isabelle Beaulieu.

Son commerce a fait une demande d’aide financière auprès de la Ville de Québec.

La Municipalité prévoit un fonds pour dédommager les commerces des conséquences des travaux majeurs sur les grandes artères comme l’avenue Maguire et la route de l’Église. Or, la boutique 3 Poules n’a pas été acceptée en raison de sa date d'ouverture, en septembre 2019.

On ne se qualifie pas, parce que nos années financières sont pendant la pandémie , affirme-t-elle.

Le chantier du réaménagement de la place de l’Hôtel‑de-Ville, dans le Vieux-Québec Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

La boutique voisine, Caméléon designer, est admissible à l'aide financière, mais estime que les compensations sont bien insuffisantes.

Durant la pandémie, l’achalandage dans notre boutique avait diminué de 50 %. Depuis avril, avec les travaux, c’est pire. Notre achalandage a diminué de 80 % , affirme le responsable de la boutique, Lucas Gagnon.

Des chaussées bientôt libérées

Même si la Ville prévoit rouvrir la côte de la Fabrique, où se trouvent les deux boutiques, et la rue des Jardins à la circulation automobile, cycliste et piétonne dès le 31 octobre, le soulagement ne sera que temporaire, selon les commerçants.

Les travaux doivent reprendre au printemps prochain dans la place centrale et la rue De Buade, pour une durée de six mois.

La conseillère municipale du district du Cap-aux-Diamants, Mélissa Coulombe-Leduc, dit être au fait des préoccupations des commerçants. Elle rappelle que certains commerces n'existent pas depuis assez longtemps pour avoir droit aux compensations financières, mais assure que des discussions ont lieu actuellement avec la Ville.

Elle promet que de nouvelles séances d'information seront organisées avec les gens du secteur avant que les travaux ne reprennent le printemps prochain.

De nouveaux arbres seront intégrés à l'aménagement au moyen de la technologie Sylva Cell. Photo : Radio-Canada/Philippe Kirouac

Rappelons que le chantier de réaménagement de la place de l’Hôtel-de-Ville vise la restauration du monument Taschereau et l'agrandissement de la place centrale, ce qui représente 14 millions de dollars. L'objectif est d’offrir plus d’espace aux événements et aux citoyens.

Le réaménagement de la place prévoit également l’intégration de nouveaux arbres dans le pavage avec la technologie Sylva Cell.

À l’aide de caissons laissant passer le terreau, les arbres pourront grandir sans subir la pression des matériaux, selon l’architecte-paysagiste pour la Ville, André Plante.

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault