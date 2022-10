Des jeunes d’Embrun donnent vie à une terrifiante maison hantée dans l’est ontarien

Le village thématique Acres of Terror célèbre ses 30 ans au verger Cannamore, à Crysler. Pour l’occasion, les organisateurs ont fait appel aux élèves de 7 e et 8 e années de l’École secondaire catholique Embrun pour animer leur maison hantée.

Le parcours hanté se divise en quatre stations : la Spooky Wagon Ride, le Spooky Village, le Fog Maze, un labyrinthe plongé dans le brouillard, et la House of Terror où sévissent notamment un clown sinistre et une infirmière ensanglantée.

Ces lugubres personnages ont été créés de toutes pièces par les jeunes du pavillon intermédiaire de l’École secondaire catholique Embrun. En tout, 68 élèves participent à l’activité, en plus de 12 membres du personnel.

C’est vraiment drôle! Souvent, les personnes ont tellement peur qu’elles sautent sur les amis qui sont avec… , s’amuse Tristan Chartrand-Gendron, 12 ans. Pis tout le monde crie! C’est vraiment l’fun.

Tristan Chartrand-Gendron, 12 ans, participe à la maison hantée du village thématique Acres of Terror. Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

Le soir de notre passage, Tristan était en poste sur une plateforme, masqué et brandissant une fausse scie circulaire. Il ne s’est pas fait prier pour nous montrer les lieux.

Après avoir poussé la porte de la maison hantée, les visiteurs n’ayant pas froid aux yeux parcourent un long couloir étroit et sinueux.

Il y a une main là. [...] Tu attends ici, pis quand ils passent, tu sors la main comme si c’était un squelette! , explique Tristan qui connaît bien les secrets de la maison.

C’est une activité qui vient chercher les émotions. On aime bien voir les gens qui arrivent ici avec toute l’anticipation. Des fois, c’est l’anticipation qui crée la peur, si on veut, mais c’est pour s’amuser , insiste Danika Bélisle, enseignante des arts au pavillon intermédiaire de l’École secondaire catholique Embrun.

Danika Bélisle, enseignante des arts au pavillon intermédiaire de l’École secondaire catholique Embrun Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

L’engouement des amateurs de sensations fortes ne se dément pas au verger Cannamore. Sur leur site web, les responsables d’Acres of Terror décrivent même leur parcours hanté comme l’attraction la plus terrifiante pour l’Halloween dans l’est ontarien [traduction libre].

« On sait que c’est complet quand on a vendu 600 billets… pour un soir. Et on a eu plusieurs soirées complètes. » — Une citation de Danika Bélisle, enseignante à l'école secondaire catholique Embrun

La sympathique sorcière connaît bien le parcours hanté pour y avoir participé, adolescente.

Au fil des années, Acres of Terror a pris beaucoup d’ampleur. Il y a eu des améliorations. C’est révisé chaque année , souligne Danika Bélisle.

Les soirées Acres of Terror se poursuivent jusqu’au 30 octobre. Les plus petits et leur famille ont droit à une version moins effrayante, en après-midi, la fin de semaine.

Une partie des profits de la vente de billets sera versée à l’établissement d’enseignement.

