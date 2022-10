Des détenus de Calgary se plaignent des délais pour obtenir des services d’aide juridique

CBC s'est entretenue avec trois détenus accusés d'infractions mineures, notamment de possession de biens volés de moins de 5000 $, de conduite dangereuse d'un véhicule à moteur et de possession de drogue et d'infractions.

Kirk Mugford dit pour sa part qu'il est au centre de détention provisoire depuis le 28 septembre et qu'il essaie de fixer une date de procès, mais qu'il veut d’abord parler avec un avocat.

Je n'arrête pas de téléphoner à l'aide juridique et on n'arrête pas de me dire qu'on a contacté plusieurs firmes et que les certificats sont refusés , affirme Kirk Mugford.

Il dit que, dans son unité, il y a entre 40 et 50 personnes dans la même situation. Ça fait juste se remplir ici , dit-il. Les gens ne sortent pas.

Pour sa part, Lawrence Culajara dit qu'il essaie d'obtenir un avocat par le biais de l'aide juridique depuis le 4 octobre. La dernière fois qu'il a parlé à un avocat, celui-ci lui a dit qu'il ne prendrait aucun nouveau client tant que le conflit avec la province ne serait pas résolu.

Un conflit qui perdure

Les membres de quatre organisations d'avocats de la défense à travers la province, ainsi que certains avocats de la famille qui prennent normalement en charge des dossiers et les certificats d'aide juridique, les refusent depuis le 26 septembre.

Les avocats veulent une augmentation de leurs tarifs, arguant que l’Alberta a pris du retard comparativement à d'autres juridictions.

Je suis désespéré , dit Lawrence Culajara, qui ne se sent pas capable de se représenter lui-même. J'ai un mauvais dossier. Cela ne veut pas dire que je dois passer ma vie en prison sans avoir quelqu'un pour me représenter.

Dimanche, la province a déclaré qu'elle n'avait entendu parler d'aucun retard.

Ce que nous dit l'aide juridique, c'est qu'elle a été en mesure de gérer tous les cas , indique par écrit Joseph Dow, l’attaché de presse du ministre de la Justice de l'Alberta, Tyler Shandro.

Les détenus peuvent toujours avoir accès à un avocat de service.

En septembre, Tyler Shandro avait assuré que toute personne ayant besoin d'accéder à un avocat par le biais de l'aide juridique pourrait en obtenir un.

Des services, mais limités

L’avocate de la défense Kelsey Sitar, qui est aussi vice-présidente de l’Association des avocats de la défense criminelle de Calgary, dit que cela peut signifier que les détenus peuvent toujours avoir accès à un avocat de service, qui offre des services de base limités, comme le renvoi d'une affaire à une date ultérieure.

Si la seule aide qu'ils obtiennent est un avocat de service et tout ce que l'avocat de service peut vraiment faire, c'est remettre l'audience dans l'espoir de trouver un avocat prêt à accepter le cas, c'est un problème important , dit Kelsey Sitar.

Elle ajoute que, depuis le début de la grève, les avocats de service comparaissent à distance parce qu'ils sont plus occupés. Il leur est donc difficile de voir les documents qu'un détenu pourrait avoir et qui aideraient éventuellement à résoudre son cas et à réduire le retard de cas à traiter.

Un manque d'accès à l'encontre des droits de la personne?

Kelsey Sitar dit que la grève laisse certaines personnes dans une position sans précédent juridiquement, mais qu'elles devraient toujours avoir droit à un avocat.

Je pense qu'il y a possiblement des violations de la Charte [des droits de la personne] en cours s'ils ne peuvent trouver un avocat pour prendre le cas, parce qu'il s’agit d’un droit garanti , explique Kelsey Sitar.

Cela ne serait pas un cas typique, puisque le problème n'est pas que la personne ne peut pas obtenir un avocat payé par le gouvernement. Le gouvernement est prêt à payer. Le problème est qu'il n'y a pas d’avocat disposé à accepter la rémunération proposée.

Le mois dernier, Tyler Shandro a indiqué qu'une révision du fonctionnement de l’aide juridique devait se terminer en octobre et que le tarif payé aux avocats serait pris en compte. Le Bureau de l’aide juridique affirme, dans une déclaration écrite, que, en Alberta, toutes les personnes faisant face à des accusations criminelles et qui sont admissibles à l'aide juridique se verront assigner un avocat.

Le temps nécessaire pour obtenir une représentation d'aide juridique peut varier en fonction de la complexité du dossier et d'autres facteurs indépendants de notre volonté.

Avec les informations de Sarah Moore