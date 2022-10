Un nouveau défi pour l’athlète trifluvien Patrick Charlebois

L’homme n’en est pas à ses premières courses extrêmes, il avait entre autres déjà réalisé 10 marathons en 10 jours, en 2018.

Le défi est de taille : la marque de départ est située à une altitude de 4475 mètres, apportant ainsi tout un défi d’acclimatation.

Cette fois-ci, le défi prend des airs plus personnels. En juillet dernier, M. Charlebois a perdu deux amis, en moins de 24 heures, des suites du cancer. Il s’agit de Jean Beauchesne et de Caroline Gauthier. C’est pour cette raison qu’il a décidé de mobiliser les troupes afin d’amasser des fonds.

« Je courrai certainement en ayant une pensée pour les personnes atteintes, et principalement en pensant à Jean et Caroline. » — Une citation de Patrick Charlebois, marathonien

Les lunettes roses

Déjà en mai dernier, l’entourage de M. Charlebois et lui avaient invité la population à soutenir l’équipe Les lunettes roses à l'occasion du Trek sur la côte amalfitaine organisé par la Société de recherche sur le cancer. L’objectif était d’amasser 50 000 $. Objectif qui a été atteint en une semaine à peine.

Dès la sortie publique des Lunettes roses, j’ai voulu m’impliquer et les encourager. C’est une cause qui me tient à cœur. Il est possible et normal de se sentir impuissant, surtout lorsque la maladie touche nos proches. Mes amis Jean et Caroline nous ont quittés et j'ai voulu me mettre dans l'action et apporter ma contribution. L’argent amassé va servir à la recherche et c’est essentiel, car c’est ce qui permettra peut- être, un jour, de guérir complètement les personnes atteintes d’un cancer , soutient Patrick Charlebois.

L'athlète espère monter sur le podium au Chili.