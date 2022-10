Guichet d’accès à la première ligne : un système « perfectible », admet le CISSS

Danielle Laberge, 67 ans, est aux prises avec un problème d’asthme sévère qui nécessite de nombreuses visites chez le médecin. En janvier dernier, arrive par la poste la lettre tant redoutée : son médecin de famille prendra bientôt sa retraite.

J’ai besoin d’un médecin de famille. J’ai aussi besoin d’un pneumologue , explique Mme Laberge. Or, son pneumologue avait lui aussi pris sa retraite l’année auparavant.

Celle-ci explique qu'elle ne peut pas simplement se rendre en pharmacie pour renouveler prescription échue.

Mon pneumologue, je le voyais aux deux mois. Il vérifiait mes médicaments. Ajuster les médicaments, changer les médicaments, et là, rien , déplore Mme Laberge.

Avant que son pneumologue ne parte à la retraite, Danielle Laberge avait un rendez-vous avec lui aux deux mois. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

« Je me réveille au milieu de la nuit et je me dis : qu’est-ce que je vais faire? » — Une citation de Danielle Laberge, patiente orpheline

Dès la réception de cette lettre, Mme Laberge s’est inscrite au Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMEF). Étant donné sa condition médicale sévère, Mme Laberge s’est vue assigner un groupe de médecine de famille (GMF). Mais on l'a renvoyé vers le Guichet d'accès à la première ligne (GAP).

Je n’avais pas le droit d’appeler au [ GMF ]. Il fallait que je joigne le 811 [ GAP ] pour voir un médecin, et c’est eux qui décidaient si j’allais voir un médecin ou une infirmière , raconte Mme Laberge.

Le Guichet d'accès à la première ligne (GAP) a été présenté par Québec comme une solution pour désengorger les urgences. Des infirmières répondent au téléphone et peuvent renvoyer les patients vers un médecin, ou un autre professionnel de la santé.

Mais lors que M. Laberge appelle le GAP , elle raconte avoir une énorme difficulté à parler à quelqu’un. D’habitude, elle finit par raccrocher après trois heures d’attente.

Il devrait avoir plus de personnes qui répondent au téléphone. On est 40 000 patients orphelins dans la région qui essaient d’avoir un rendez-vous et c’est impossible, conclut Mme Laberge.

Des problèmes de bureaucratie , selon Action Santé Outaouais

Les problèmes d’accès au GAP se sont frayés un chemin aux oreilles d’Action Santé Outaouais. Les gens sont confrontés à une bureaucratie qui semble ne pas faciliter les choses , déplore d’entrée de jeu Denis Marcheterre, président de l’organisme de défense des droits des patients.

Denis Marcheterre est catégorique. L’accès ne s’est pas amélioré , dit-il en entrevue avec Radio-Canada. Les employés sont habitués de travailler dans un système qui est lourd , bien réglementé , si bien qu’il est difficile de sortir des sentiers battus , selon lui.

Denis Marcheterre est le président du conseil d'administration d’Action santé Outaouais (archives) Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Il fait un appel aux gestionnaires pour mettre le système au service des bénéficiaires. Pensons humain, en fonction des besoins des gens. Est-ce qu’on peut remettre un peu d’humanisme dans le système de santé, s’il vous plaît? , demande-t-il, tout en appelant à plus de ressources mieux formées.

Bien des gens vont dans le privé parce qu’ils n’ont pas le choix. Heureusement pour eux, ils ont les moyens, mais ce n’est pas correct. On ne veut pas vivre dans une société de ce genre-là , conclut M. Marcheterre.

Un système perfectible , selon le CISSS de l'Outaouais

Le CISSS de l'Outaouais dit accueillir positivement les commentaires constructifs, mais plaide que le GAP enregistre déjà des améliorations dans son fonctionnement, même s’il est encore « perfectible ».

En septembre, on avait jusqu’à un délai de 14 jours pour avoir une évaluation infirmière. Maintenant, le tout se fait en moyenne en 1h30 , souligne Frédéric Parizeau, directeur adjoint à la direction des services multi-disciplinaires et à la communauté du CISSS de l'Outaouais.

Frédéric Parizeau, directeur adjoint à la direction des services multi-disciplinaires et à la communauté du CISSS de l'Outaouais, assure que le service s'est considérablement amélioré depuis son implantation. Photo : Radio-Canada

Il y voit une nette amélioration sur le plan de l’accès à un professionnel de la santé. Selon lui, un rendez-vous sera octroyé au citoyen entre 24 h et 14 jours après la demande de service.

Pour faire une bonne priorisation des besoins, on s’assure de le faire selon un certain échéancier , ajoute M. Parizeau, qui y voit une meilleure alternative aux urgences.

Le volume d’appel quotidien est de 400 à 650 en moyenne, selon les représentants du CISSS de l'Outaouais. Un chiffre variable en fonction du moment de la semaine. Normalement, on est capables de faire environ 200 évaluations infirmières par jour , ajoute M. Parizeau.

Sur le plan du personnel en place, il y aurait une grande amélioration. On a 13 personnes sur 15 qui sont en poste , selon M. Parizeau, qui déplore cependant roulement au niveau des ressources humaines .

Frédérick Parizeau y va aussi de certains conseils pour obtenir un accès sans heurt au système. Il rapporte que l’affluence est plus grande les lundi et mardi matin, et suggère ainsi aux citoyens de communiquer avec le GAP en après-midi.

« C’est difficile pour nous de gérer le besoin, on augmente nos équipes en période d’affluence. On veut ouvrir nos plages horaire de fin de semaine. Tout ça est en cours de modification » — Une citation de Frédéric Parizeau, directeur adjoint à la direction des services multi-disciplinaires et à la communauté du CISSS de l'Outaouais

Or, le système d’appels est géré sur le plan provincial, ce qui rend le GAP en Outaouais tributaire des travaux qui se font avec nos partenaires , selon M. Parizeau.

Ainsi, il y aurait de nouvelles fonctionnalités dans le collimateur, comme un système de rappels automatiques.

C’est une option qui est en travail, et qui va faire une bonne différence au niveau de la satisfaction de nos usagers , conclut M. Parizeau.

Par courriel, le ministère de la Santé et des Services sociaux a commenté les délais d’attente du GAP en indiquant que des démarches sont en cours afin de soutenir le réseau dans ce nouveau service offert aux citoyens, notamment une analyse des enjeux et l’identification des solutions les plus probantes.

Avec les informations de Fiona Collienne