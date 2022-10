Des Canadiennes et leurs enfants rapatriés d’un camp de détention en Syrie

Mardi matin, les personnes en question ont quitté le camp d'al-Roj, situé dans le nord-est de la Syrie, en direction du nord de l'Irak. Elles étaient accompagnées d'enfants dont le nombre exact demeure inconnu, selon plusieurs sources qui déclarent s’attendre à ce que ces personnes soient rapatriées au Canada.

Une source proche du dossier a déclaré que la Canadienne Kimberly Polman avait quitté le camp et que sa tente avait été démontée. L'information a été confirmée par une deuxième source.

Mme Polman, qui a été présentée dans le documentaire The Return : Life after ISIS (Le retour : la vie après le groupe armé État islamique), a affirmé qu'elle s'est retrouvée dans un endroit horrible après avoir été recrutée en ligne par un membre d’ EI qui, plus tard, est devenu son mari. Elle a été arrêtée en 2019 par des combattants kurdes en Syrie.

Le Canada a déjà stipulé qu’il n'enverra pas d'assistance consulaire pour rencontrer ces femmes même si un certain nombre d'autres pays occidentaux l'ont fait. Le gouvernement fédéral a expliqué cette position en invoquant des motifs de sécurité.

Réaction de Justin Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau a toutefois commenté cette situation mardi en déclarant que son gouvernement travaille avec les groupes engagés pour les tenir à l’œil . Il s’est également dit particulièrement préoccupé pour les enfants canadiens détenus dans les camps.

Il reste que la participation des autorités canadiennes à ces rapatriements en cours n'est pas claire. CBC News a demandé au gouvernement fédéral de confirmer le rapatriement. À ce titre, le réseau anglais a interrogé le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, sur l'engagement du gouvernement. Nous ne parlons pas des cas individuels , a-t-il répondu.

« Nous sommes toujours soucieux de nous assurer que nous protégeons la sûreté et la sécurité des Canadiens. » — Une citation de Marco Mendicino, ministre fédéral de la Sécurité publique

Le diplomate américain Peter Galbraith a contribué à la libération d'une fillette canadienne de quatre ans en mars 2021. Il a ensuite appelé le Canada à rapatrier tous les enfants encore coincés là-bas. Des mois plus tard, le gouvernement canadien a délivré un passeport d'urgence à la mère de l’enfant afin qu'elle puisse rentrer au Canada et retrouver sa fille.

Affaires mondiales Canada avait alors indiqué que compte tenu de la situation sécuritaire sur le terrain, la capacité du gouvernement du Canada à fournir toute forme d'assistance consulaire en Syrie demeur[ait] extrêmement limitée .

Ce ministère avait néanmoins ajouté que les agents consulaires étaient activement engagés auprès des autorités kurdes de Syrie pour obtenir des informations sur les Canadiens dont elles ont la garde .

Le camp d'al-Roj, dans le nord-est de la Syrie, où sont détenues 2660 personnes, y compris des Canadiens Photo : Julie Astoul

Selon une estimation faite par Human Rights Watch en mars 2021, au moins 23 enfants canadiens – la plupart âgés de moins de six ans – se trouvaient toujours dans des camps de détention en Syrie.

Beaucoup d'entre eux vivent à al-Roj et à al-Hol, où des centaines d'adultes et d'enfants sont morts à cause des combats dans la région, du manque de soins médicaux ou de l'insalubrité, a déclaré l’organisation humanitaire.

Un avocat canadien presse le gouvernement d'agir

L'avocat Lawrence Greenspon représente 23 hommes, femmes et enfants de nationalité canadienne détenus dans des camps dans le nord-est de la Syrie.

Selon une demande déposée par M. Greenspon devant la Cour fédérale en 2020, les autorités de la région autonome du nord-est de la Syrie ont accepté de se charger du rapatriement des Canadiens à condition que le gouvernement leur présente une demande officielle.

L’avocat a déclaré qu'il essayait de faire en sorte que le gouvernement canadien aille de l'avant avec cette demande officielle. D'autres pays ont déjà pris des dispositions et ont rapatrié leurs citoyens pour les juger dans leur pays.

La semaine dernière, la France a rapatrié 40 enfants et 15 femmes des camps dirigés par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. De son côté, le gouvernement australien a déclaré qu'il se préparait à rapatrier les femmes et les enfants australiens de combattants du groupe armé État islamique qui se trouvaient dans des camps de détention.

Depuis l'année dernière, le Kazakhstan a rapatrié plus de 600 de ses citoyens, pour la plupart des femmes et des enfants, ainsi que quelques combattants présumés du groupe armé État islamique. La Finlande a libéré six enfants et deux mères l'année dernière. Le gouvernement belge dit qu'il prévoit rapatrier à son tour des dizaines d'enfants et qu'il envisage d'accepter au cas par cas certaines femmes avec des enfants.

D’après un texte d'Ashley Burke, de Margaret Evans et de Stephanie Jenzer, CBC