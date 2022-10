Le nombre de sans-abri a doublé en un an à Halifax

Un organisme à but non lucratif qui milite pour la création d'un plus grand nombre de logements abordables et pour la protection des logements sociaux déjà existants en Nouvelle-Écosse affirme que le nombre de sans-abri à Halifax a doublé en un an.

The Affordable Housing Association of Nova Scotia (AHANS) relate qu’en date du 27 septembre, plus de 690 personnes n’avaient pas de toit dans la capitale néo-écossaise.

En tout, 484 d’entre elles sont en itinérance chronique , ajoute l’organisme, ce qui signifie qu'elles sont à la rue depuis au moins six mois ou l’ont été de façon intermittente au cours des six dernières années.

Les données de l’ AHANS ont été compilées en regroupant les informations communiquées par plusieurs organismes communautaires de la région, notamment l’Armée du Salut, l'Adsum for Women, le YWCA , le Metro Turning Point et le Out of the Cold Shelter.

Il y a un manque criant de logements et tout particulièrement de logements abordables pour les personnes à faible revenu , dit le directeur général de l’ AHANS , Jim Graham. Ce qui complique encore plus les choses, c’est que la pression sur les personnes à faible revenu ne cesse d’augmenter. Le prix de l’essence augmente, le prix des aliments augmente et l’inflation augmente.

Inflation et salaire minimum

Les prestations de retraite et le salaire minimum en Nouvelle-Écosse posent également problème, selon Jim Graham, parce qu'ils ne suivent pas l’inflation.

Il n’y a pas de solution à court terme pour créer plus de logements , dit Jim Graham. Il y a de nombreuses personnes qui résident actuellement à l’hôtel ou dans d’autres logements temporaires.

Le salaire minimum en Nouvelle-Écosse est présentement de 13,35 $ l'heure. Photo : Getty Images / Ziga Plahutar

Par ailleurs, le gouvernement provincial a récemment fourni du financement pour un refuge d’urgence à Halifax afin que cet établissement puisse, d’ici la mi-novembre, augmenter de 40 son nombre de lits pour les sans-abri.

Selon Jim Graham, la province doit aussi accroître son offre de soins en santé mentale à cette population cible.

Rénovictions

On signale aussi un nombre croissant de personnes à la recherche de services d’aide juridique en droit du logement en Nouvelle-Écosse.

Katie Brousseau, du Service d’aide juridique de l'Université Dalhousie, indique qu’elle rencontre de plus en plus de personnes qui se retrouvent sans logement pour la première fois de leur vie. Beaucoup d’entre elles sont des aînés, ajoute-t-elle.

Un des problèmes les plus récurrents auxquels elles font face, dit Katie Brousseau, ce sont les rénovictions.

Selon Mme Brousseau, il existe de nombreuses lacunes dans la législation sur les rénovictions en Nouvelle-Écosse. Les propriétaires peuvent trop souvent évincer des locataires pour rénover les logements afin de les louer plus cher, dit-elle.