L’Ontario va réduire les frais des promoteurs pour stimuler la construction domiciliaire

Doug Ford explique que le gel ou la réduction des frais imposés aux promoteurs, contenu dans le projet de loi présenté mardi, encouragera la construction de nouvelles habitations, y compris les appartements locatifs et les logements abordables.

Il vise aussi à augmenter la densité autour des stations de métro et des gares, à exploiter les terrains inutilisés qui appartiennent au gouvernement, à utiliser la construction modulaire et à offrir d’autres moyens d’accéder à la propriété, comme la location avec option d’achat.

Le premier ministre et le ministre des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, ont dévoilé le contenu du projet de loi lors d'un événement du Toronto Region Board of Trade.

Le ministre Clark considère qu’il s’agit des changements les plus importants apportés par le gouvernement dans le dossier du logement.

Les progressistes-conservateurs ont promis de construire 1,5 million de nouveaux logements en 10 ans.

La province a choisi 29 municipalités où le gros de la construction devra avoir lieu pour atteindre cet objectif provincial.

Elles devront s’engager à atteindre des cibles et déterminer comment elles comptent s’y prendre.

Nouveaux logements – principales cibles :

Toronto : 285 000

Ottawa : 151 000

Mississauga : 120 000

Brampton : 113 000

Aucune pénalité n’est toutefois prévue pour le moment si elles ne parviennent pas à atteindre leur objectif.

Le projet de loi permettrait, s'il est adopté, d'avoir jusqu'à trois logements sur un terrain, comme des appartements au sous-sol ou des maisons de jardin, sans avoir à modifier la réglementation. Ces projets seraient aussi exemptés des redevances pour les projets de construction.

La province a aussi annoncé lundi soir qu’elle haussait la taxe imposée aux investisseurs étrangers qui achètent une propriété. Elle est passée mardi de 20 à 25 %.